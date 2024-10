Schwache Absätze deutscher Automobilhersteller

Werbung







Lieferstopps und eine geringe Nachfrage aus China wirken sich negativ auf die Auslieferungen der Automobilindustrie aus.



Der Münchner Konzern BMW ist von der Absatzschwäche besonders stark betroffen. Allein in China, dem wichtigsten Markt des Unternehmens, brach die Anzahl der von Juli bis September verkauften Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr um fast 30 Prozent ein und sank damit auf 148.000 Exemplare. Mercedes traf es mit 170.700 ausgelieferten Autos hingegen etwas weniger stark, trotzdem fiel der Absatz zum Vorjahreszeitraum um 13 Prozent. Ihren Ursprung haben die sinkenden Verkaufszahlen vor allem in der steigenden Nachfrage nach Elektroautos in China. Von dieser profitieren in erster Linie jedoch chinesische Hersteller, welche kleinere und damit kostengünstigere Modelle anbieten. Hinzukommen schwerwiegende Probleme bei den Bremsanlagen von 320.000 Neuwagen des Herstellers BMW, welche deshalb nicht ausgeliefert werden können.









