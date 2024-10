Demnächst startet das neue Weiterbildungsformat "Zertifikatslehrgänge PLUS". Welche Kunden und Teilnehmer hat das Angebot im Fokus? Was unterscheidet es von anderen Formaten? Und wie individuell kann es auf unterschiedliche Kundenbedürfnisse zugeschnitten werden? Interview mit Robert Zimmerer, Geschäftsführer der VitalSecur GmbHHerr Zimmerer, demnächst startet ein neues Weiterbildungsangebot namens Zertifikatslehrgänge PLUS. Wodurch unterscheidet sich das Format von anderen Angeboten? Fundament ...

Den vollständigen Artikel lesen ...