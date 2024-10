Lufthansa ist abgehoben!

Strukturierte Produkte wie Aktienaleihen Protect könnten eine interessante Investmentmöglichkeit sein. Bei der unten beschriebenen Express Aktenanleihe Protect wird eine Barriere bei 50 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Notiert an einem der jährlichen Beobachtungstage auf Höhe des Referenzpreises oder darüber, wird das Wertpapier vorzeitig fällig und der Investor erhält neben dem festgelegten Zinssatz den Nennwert ausbezahlt. Andernfalls wird nur der Zinssatz ausbezahlt und die Laufzeit verlängert sich bis zum nächsten Beobachtungstag. Am finalen Beobachtungstag greift die Barriere. Notiert die Aktie am 22. Oktober 2027 auf Höhe der Barriere oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls erhalten Anleger zwar den Zinssatz, dennoch können Verluste drohen. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert Produkttyp WKN Emissionspreis Finaler Beobachtungstag Bemerkung Deutsche Lufthansa Express Aktienanleihe Protect HV4Y28 * 101,25%** 22.10.2027 Barriere: 50%***; Zinssatz: 5.75 % p.a.

* Zeichnungsfrist bis 24.10.2024 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags;*** x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.10.2024; 14:30 Uhr;