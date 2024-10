Die Walt-Disney-Aktie hat in diesem Jahr bisher wenig überzeugt. Auf Sicht der letzten sechs Monate verzeichnen die Papiere des US-Medienunternehmens ein Minus von fast 20 Prozent. Immerhin legte der Dow-Wert in den vergangenen vier Wochen um rund 5,5 Prozent zu, was vermutlich auf die jüngsten Erfolge von Disney+ zurückzuführen ist.

