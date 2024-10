München (ots) -Fünf Prominenten-Paarungen treten auch in dieser Woche an, wenn Moderator Kai Pflaume zum amüsanten Wettraten ins "Wer weiß denn sowas?"- Studio einlädt. Die Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton stehen den Stars ideenreich zur Seite, wenn es um die Beantwortung von Fragen wie dieser geht:Welcher dieser Seen hat mit rund 581 km² die größte Fläche?a) Gardaseeb) Genfer Seec) BodenseeFolgende Rate-Duelle erwarten die Zuschauer in dieser Woche:· Comedy-Duell: Loriot bescheinigte Olli Dittrich ("Dittsche") einst: "Niemandem sonst gelingt es, an einer Theke einer Eppendorfer Imbissstube im weiß-blauen Bademantel, den Wahnsinn bürgerlicher Monologe in pure Wonne einzutauschen." Ohne Bademantel, aber mit viel Humor, trifft der vielseitige Hamburger zum lustigen Wettraten auf Michael Mittermeier. Der bayrische Comedian plant mit seinem neuen Live-Programm "FLASHBACK" gerade "Die Rückkehr der Zukunft".· Schauspielpaar-Duell: Anna Maria Mühe spielt in der Serie "Totenfrau" eine Bestatterin, die von ihrer Vergangenheit eingeholt wird. Ihre Gegenwart und Zukunft teilt sie mit ihrem Lebenspartner und Schauspielkollegen Lucas Gregorowicz ("Oderbruch"), gegen den sie zum Rateduell antritt.· Model-Duell: Erstmals kürte Heidi Klum im Sommer nicht nur ein weibliches, sondern auch ein männliches Model zu "Germany's Next Topmodel". Bei "Wer weiß denn sowas?" treten Lea Oude Engberink und Jermaine Kokoú Kothé nun gegeneinander auf dem Quiz-Catwalk an. Wer macht beim Quiz-Walk die bessere Figur?· Ehepaar-Duell: Der Schauspieler und Komiker Dieter Hallervorden und die ehemalige Stuntfrau Christiane Zander sind seit 2015 ein Paar und seit 2022 verheiratet. Wie fit ihn die Liebe hält, will der 89-Jährige im Ratewettstreit mit seiner Frau beweisen.· "Tatort"-Duell: Als "Inga Lürsen und Nils Stedefreund" ermittelten sie von 1997 bis 2001 als "Tatort"-Team in Bremen. Beruflich gehen die Schauspieler Oliver Mommsen und Sabine Postel seitdem getrennte Wege, doch zum fröhlichen Quizzen treffen sie sich jetzt im "Wer weiß denn sowas?"- Studio endlich wieder.Die Wer weiß denn sowas? - Woche im ÜberblickMontag, 14. Oktober Olli Dittrich | Michael MittermeierDienstag, 15. Oktober Anna Maria Mühe | Lucas GregorowiczMittwoch, 16. Oktober Lea Oude Engberink | Jermaine Kokoú KothéDonnerstag, 17. Oktober Dieter Hallervorden | Christiane HallervordenFreitag, 18. Oktober Sabine Postel | Oliver MommsenHätten Sie gewusst, dass ...der Genfer See größer ist als der Gardasee und auch als der Bodensee?Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Media für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowasPressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@ard.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ardfoto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5884074