Berlin (ots) -VITAKO, die Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister, ist in diesem Jahr erstmals institutioneller Partner der Smart Country Convention (SCCON). Bereits zum zweiten Mal präsentiert sich VITAKO dort vom 15.-17. Oktober mit einem eigenem Gemeinschaftsstand (Halle 25, Standnummer 206). Darüber hinaus leitet VITAKO zwei Veranstaltungen im Hauptbühnenprogramm der SCCON und bietet gemeinsam mit seinen Standpartnern eigene Programmpunkte am Messestand an.Die Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister, VITAKO, ist in diesem Jahr erstmals institutioneller Partner der Smart Country Convention. VITAKO präsentiert sich gemeinsam mit ihren Mitgliedern und Standpartnern ekom21 - KGRZ Hessen, Zweckverband KDN - Dachverband kommunaler IT-Dienstleister, Komm.ONE, Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg KDO, Ostwestfalen-Lippe-IT OWL-IT und PROSOZ Herten auf der SCCON. Alle sieben Partner werden dort auf einem Gemeinschaftsstand mit einem vielfältigen Standprogramm vertreten sein. Thematische Schwerpunkte sind in diesem Jahr für VITAKO Künstliche Intelligenz, Cybersicherheit und Verwaltungsdigitalisierung.Der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Cem Özdemir, wird am 15. Oktober im Rahmen seines Rundgangs den Stand von VITAKO während der SCCON VIP Tour besuchen und sich mit Lars Hoppmann (Geschäftsführender Vorstand VITAKO) austauschen. Auch Lettland, das offizielle Partnerland der SCCON, und das "Netzwerk Junge Bürgermeister:innen" besuchen mit ihren Delegationen am 15. und 16. Oktober den VITAKO-Stand, um mit VITAKO und seinen Standpartnern fachlich ins Gespräch zu kommen.Wir freuen uns sehr, dieses Jahr erstmals als institutioneller Partner der SCCON aufzutreten. Die SCCON gilt für mich als führende Messe zur Digitalisierung der Verwaltung, weil sie eine einzigartige Plattform für den Austausch zwischen Verwaltung, Politik und Wirtschaft bietet. Sie fördert innovative Ansätze und praxisnahe Lösungen für die Herausforderungen der Verwaltungsmodernisierung. Wir bei VITAKO werden auf der Hauptbühne und an unserem Gemeinschaftsstand mit unseren Mitgliedern sowie Experten aus Verwaltung, Politik, Digitalwirtschaft, Verbänden, Startups und Wissenschaft über Künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Digitalpolitik und Verwaltungsdigitalisierung sprechen.Lars Hoppmann, Geschäftsführender Vorstand von VITAKODas Bühnenprogramm (https://vitako.de/event/smart-country-convention-sccon-2024) am Gemeinschaftsstand der VITAKO und ihrer sieben Partner aus der Mitgliedschaft bietet an allen drei SCCON Tagen eine Vielzahl fachlicher und digitalpolitischer Themen. Es umfasst unter anderem die nationale Implementierung des AI Acts. Hierzu wird Lars Hoppmann den Vortrag "KI in der Verwaltung: Governance, Rahmenbedingungen und gemeinsame Potentiale" halten. Weitere Themen sind u.a. die Resilienz der öffentlichen Verwaltung, die durch moderne Fachverfahren die Handlungsfähigkeit von Mitarbeiter:innen und Organisationen erhöht wird, und der Einsatz interner KI-Assistenten zur Verbesserung von Verwaltungsprozessen. Zusätzlich werden die Steuerung der digitalen Transformation in der Verwaltung, der Einsatz von Open Source und Cybersicherheit, insbesondere in Kommunen, bespielt. Auch Low-Code in der Verwaltung, Online-Anträge und digitale Beratungsleistungen für Bürger:innen, Automatisierungen in (Scan-) Prozessen, Apps zur Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten und kommunale Digitale Zwillinge stehen auf dem Programm.Katrin Giebel, stellvertretende Geschäftsführerin VITAKO, wird gemeinsam mit dem BITKOM am 15. Oktober die Master Class (https://www.smartcountry.berlin/de/programm/programmueberblick/eventdate--Wie-kommt-KI-in-die-Kommune?-Roadmap-und-erste-Schritte-f%C3%BCr-die-Umsetzung--38563366-6f37-4a58-8fea-ecd15a40f9f4) "Wie kommt KI in die Kommune? Roadmap und erste Schritte für die Umsetzung" durchführen. Am 15. Oktober findet am Gemeinschaftsstand eine Paneldiskussion von VITAKO zum Thema "Open Source Einsatz und Cybersicherheit: Passt das zusammen?" statt. Es werden Uwe Schwarz (govdigital), Thorsten Frenzel (BayKommun AöR), Lars Hoppmann (VITAKO), Sirko Scheffler (DATABUND), Jakob Dalin (Public Experts) und Andreas Reckert-Lodde (BSI) unter der Moderation von Katrin Giebel über die Verbindung von Cybersicherheit und Open Source miteinander diskutieren. Anschließend lädt VITAKO gemeinsam mit govdigital herzlich zu einem Abendempfang am Gemeinschaftsstand ein.Im Rahmen des offiziellen Hauptbühnenprogramms wird VITAKO am 16. Oktober auf der Arena-Bühne "Show Case (https://www.smartcountry.berlin/de/programm/programmueberblick/eventdate--Show-Cases-KI-Anwendungen-f%C3%BCr-die-%C3%B6ffentliche-Verwaltung--59b31f6c-6867-4151-a230-7e98acf01271)s für KI-Anwendungen in der öffentlichen Verwaltung" gemeinsam mit ihren Mitgliedern Komm.ONE (Ein KommHUB-Prototyp in Planung: Her mit den Fachkräften. KI-Unterstützung bei der Stellenbewertung in Kommunalverwaltungen), Lecos (Show Case: Verwaltungsdokumente bürgernah erklärt), Dataport AöR (Show Case: LLMoin: Wie Hamburg mit Hilfe von generativer KI die Verwaltung digitalisiert), Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern - AKDB, (Show Case: Der kommunale Assistent) präsentieren. Prof. Dr.-Ing. Martin Hoffmann, Bürgermeister von Leopoldshöhe, hält einen Impulsvortrag. Lars Hoppmann leitet die Veranstaltung.Lars Hoppmann und Katrin Giebel werden am 16. Oktober an einem Live-Podcast des Behörden Spiegels teilnehmen. Die Moderation übernimmt Guido Gehrt, stellvertretender Chefredakteur. Diskutiert werden Themen wie Künstliche Intelligenz, die Rolle von VITAKO als institutioneller Partner der SCCON und die neue inhaltliche Ausrichtung der Bundes-Arbeitsgemeinschaft unter der Führung von Lars Hoppmann. Am 16. Oktober wird Katrin Giebel auf Einladung des Instituts für den öffentlichen Sektor bei der SCCON Veranstaltung "Digitale Fähigkeiten: Befragungsergebnisse und kommunale Anwendungsfälle generativer KI" die gemeinsame KI Guideline (https://vitako.de/wp-content/uploads/2024/09/2024-09-11_Generative_KI_in_Kommunalverwaltungen_Guideline_WEB.pdf) von VITAKO und KGST vorstellen.Für weitere Informationen und Terminvereinbarungen stehen Ihnen Vertreter:innen und Expert:innen von VITAKO, sowie ihrer Standpartner ekom21 - KGRZ Hessen, KDN - Dachverband kommunaler IT-Dienstleister, Komm.ONE, Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO), Ostwestfalen-Lippe-IT (OWL-IT) und PROSOZ Herten vor Ort (https://www.smartcountry.berlin/de/besuchen/anreise-unterkunft/) zur Verfügung.Es besteht bereits im Vorfeld zur SCCON sowie während der SCCON die Möglichkeit, mit Lars Hoppmann ein Interview zu führen.Über VITAKO: VITAKO ist die Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister e.V. und über 59 Rechenzentren, Software- und Serviceunternehmen mit mehr als 20.000 Beschäftigten bündeln innerhalb von VITAKO ihr Know-how. Insgesamt betreuen die VITAKO-Mitglieder rund 750.000 IT-Arbeitsplätze in mehr als 10.000 Kommunen. VITAKO ist als Berater und Betriebspartner für Kommunen tätig sowie der zentrale Ansprechpartner für Verbände und Entscheider aller Ebenen in allen Fragen des Einsatzes von Informationstechnik im kommunalen Sektor. VITAKO und ihre Mitgliedsunternehmen "verstehen" Verwaltung und "können" IT - sie entwickeln seit fast 50 Jahren innovative und zukunftsorientierte IT-Lösungen im Auftrag der kommunalen Eigentümer und Kunden und integrieren diese in Verwaltungsprozesse.