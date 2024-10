Die Tesla-Aktie verzeichnete am Mittwoch Verluste an der NASDAQ, trotz positiver Nachrichten aus dem chinesischen Markt. Der Kurs fiel um 2,8 Prozent auf 234,31 USD. Diese Entwicklung steht im Kontrast zu den jüngsten Verkaufszahlen des Elektroautoherstellers in China, die einen deutlichen Anstieg aufwiesen. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr ein durchschnittliches Kursziel von 199,75 USD, was unter dem aktuellen Niveau liegt.

Robotaxi-Präsentation weckt Anlegerinteresse

Im Fokus der Anleger steht die für heute geplante Präsentation des Tesla-Robotaxis. Firmenchef Elon Musk hat die Erwartungen an dieses Event hochgeschraubt. Experten sehen darin einen möglichen Katalysator für die Aktie, warnen jedoch vor überzogenen Hoffnungen. Die Marktreaktion auf diese Neuvorstellung könnte entscheidend für die kurzfristige Kursentwicklung sein.

