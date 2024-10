20 organisches Wachstum des Transaktionsvolumens im Jahresvergleich und neue Vertragsabschlüsse mit Kunden in der Asien-Pazifik-Region und den USA

48 Anstieg der Buy-Now-Pay-Later (BNPL)-Lösungen im Jahresvergleich in Großbritannien, Europa und den APAC-Regionen

Deutlicher Anstieg der virtuellen B2B-Kartenzahlungen, wobei Kunden in der Asien-Pazifik-Region die Führung übernehmen

Thredd, ein führender Zahlungsabwickler der nächsten Generation, gab heute positive Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt. 2024 ist auf dem besten Weg, alle vorherigen Jahre zu übertreffen, angetrieben durch einen Anstieg der Transaktionen um 20 %, wichtige globale Kundengewinne, Programmerweiterungen und Wachstum in verschiedenen Zahlungssegmenten und Märkten.

Nach Angaben des Unternehmens konnte Thredd im dritten Quartal wichtige neue Kunden gewinnen, darunter digitale Banken, und eine Ausweitung des bestehenden B2B-Programms auf die USA verzeichnen. Das Unternehmen kündigte außerdem die Einführung von virtuellen Kartenprogrammen und eine umfassende Migration von Kartenprogrammen in der Asien-Pazifik-Region an.

Das Unternehmen gab an, dass diese Erfolge und Programmstarts auf andere Partnerschaftsverlängerungen folgen, die bereits im Sommer mit führenden Unternehmen in den Bereichen "Buy Now Pay Later (BNPL)", B2B-Zahlungen, Auszahlungen und Spezialreiseprogramme abgeschlossen wurden. Das Wachstum der Kundentransaktionen von Thredd in diesen Sektoren ist ein weiterer Hinweis auf die anhaltenden Zuwächse im Bereich der nicht-traditionellen Emittenten-Zahlungen, so das Unternehmen.

"Wir sind wirklich stolz auf die Leistung von Thredd in diesem Jahr, da wir namhafte Kunden in Regionen auf der ganzen Welt gewonnen, unsere Netzwerkkapazitäten durch die Hinzufügung der Netzwerke von Discover und Diners Club erweitert und mit Edwin Poot als CTO und Brian Kieley als Chief Client Officer die größte Anzahl an Fintech-Managementtalenten in der Branche mit der Aufnahme von Edwin Poot als CTO und Brian Kieley als Chief Client Officer erweitert haben", sagte Jim McCarthy, CEO von Thredd, und fügte hinzu: "Diese Ergebnisse sind das direkte Ergebnis davon, dass wir unseren Kunden sehr genau zugehört und auf ihre Bedürfnisse mit einem Engagement für den Kundenservice reagiert haben. Wir konzentrieren uns darauf, Kartenprogramme live zu schalten und die Erfolge unserer Kunden zum Hauptthema zu machen."

Gene Lockhart, Vorstandsvorsitzender von Thredd fügte hinzu: "Wir glauben, dass 2024 unser bisher bestes Jahr wird, und das Team nutzt diesen Schwung, indem es in eine aggressive Produkt- und Technologie-Roadmap investiert, die Thredd an der Spitze der modernen Zahlungsabwicklung halten wird. Die Führungsposition von Thredd in den Bereichen virtuelle Karten, Tokenisierung, BNPL, globale grenzüberschreitende Überweisungen, Auszahlungen und eingebettete Finanzangebote ist erst der Anfang."

BNPL-Aufnahme

Der Sektor "Buy Now Pay Later (BNPL)" florierte im dritten Quartal weiter, wobei die Kunden von Thredd in Großbritannien, Europa und der APAC-Region ein kombiniertes Transaktionsvolumenwachstum von 48 verzeichneten.

"Fintech-Innovationen treiben das beträchtliche Wachstum von BNPL voran, wo wir eine starke Akzeptanz in mehreren Regionen beobachten", sagte McCarthy. "Diese Lösungen verändern die Finanzlandschaft, indem sie Verbrauchern auf der ganzen Welt bequeme, flexible und transparente Alternativen zu traditionellen Kreditprodukten bieten."

B2B-Zahlungen gewinnen an Bedeutung

Die Verbreitung virtueller Karten hat zu erheblichen Zuwächsen bei B2B-Zahlungen geführt, insbesondere in der APAC-Region, wo Thredd aufgrund des Kundenwachstums in der Region einen Anstieg der kartenbasierten B2B-Transaktionen um 110 verzeichnete.

"Unsere APAC-Kunden sind sehr innovativ, und ihre Kunden setzen schnell auf virtuelle Karten, um B2B-Zahlungen zu erleichtern, insbesondere bei grenzüberschreitenden Transaktionen", fügte McCarthy hinzu. "Mit der Aufnahme von Discover und Diners Club Card sowie Visa und MasterCard bieten sich unseren Kunden noch mehr Möglichkeiten zur Expansion."

Reiseauszahlungen steigen

Der Reisesektor verzeichnete im dritten Quartal ein starkes Wiederaufleben, wobei die Thredd-Transaktionen im Vergleich zu 2023 um 27 gestiegen sind, was auf Auszahlungen an Anbieter innerhalb des Ökosystems der Online-Reisebüros (OTA) zurückzuführen ist. Während sich die globale Reisebranche weiter erholt, bleiben effiziente und skalierbare Zahlungslösungen ein entscheidender Bedarf für Reiseunternehmen, so das Unternehmen.

"Unsere neuesten Daten unterstreichen die entscheidende Rolle, die Fintechs weiterhin im globalen Zahlungsökosystem spielen, insbesondere da sie bisher unterversorgten Verbraucher- und Geschäftsbereichen einen Mehrwert bieten", so McCarthy.

Über Thredd:

Thredd ist der vertrauenswürdige Partner der nächsten Generation für die Zahlungsabwicklung für Innovatoren, die ihre Zahlungsangebote weltweit modernisieren möchten. Wir verarbeiten jährlich Milliarden von Debit-, Prepaid- und Kreditkartentransaktionen und bedienen über 100 Fintechs, digitale Banken und Anbieter von eingebetteten Finanzdienstleistungen, von Verbrauchern bis hin zu Unternehmen, in 44 Ländern.

Das einzigartige Angebot von Thredd ist sein kundenorientierter Ansatz, der praktische Unterstützung mit moderner, zuverlässiger und skalierbarer Technologie kombiniert. Die bewährte Lösung von Thredd beschleunigt die Entwicklung und Bereitstellung von Zahlungskomponenten für Verbraucher und Unternehmen, die in digitale Banken eingebettet sind, sowie für Innovatoren in den Bereichen Ausgabenverwaltung, B2B-Zahlungen, Kryptowährungen, Kreditvergabe, Kreditvergabe, "Buy Now Pay Later" (BNPL), Devisen, Überweisungen und Open Banking. Durch die Zusammenarbeit mit unseren Kunden vom Konzept bis zur Umsetzung mit unseren leicht konfigurierbaren Lösungen ermöglichen wir diesen führenden Unternehmen die nötige Agilität, um ihre Kerngeschäftsziele zu erreichen.

Thredd unterstützt seit 2007 Marktführer und verfügt über eine äußerst zuverlässige Plattform mit einer Verfügbarkeit von 99,99 %. Die hochgradig anpassbaren Lösungen von Thredd auf unserer API-first-Plattform, die von unserer fundierten Branchenexpertise, unseren Mehrwertdiensten, unserer globalen Präsenz und unserer technischen Belastbarkeit umgeben sind, sind so konzipiert, dass sie sich problemlos skalieren lassen. Thredd ist von Visa und Mastercard für die weltweite Abwicklung von Transaktionen zertifiziert und verfügt über Niederlassungen in London, Newcastle, Singapur und Sydney sowie über Remote-Kollegen auf der ganzen Welt.

