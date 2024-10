Krypto Experte: Wer 2024 Geld verdienen möchte, muss Meme-Coins handeln

Meme-Coins bleiben ein kontrovers umstrittenes Thema, bei dem sich die Meinungen stark unterscheiden. Die einen Befürworter betonen, dass sie eine wichtige Rolle dabei spielen, neue Nutzer in die Welt der Kryptowährungen zu bringen. Denn Meme-Coins sind aufgrund ihres spielerischen Charakters und potenziell hoher Renditen besonders anziehend. Wohl jeder kennt hier spektakuläre Erfolgsgeschichten. Kritiker hingegen warnen, dass diese enormen Gewinne möglicherweise nicht von Dauer sind und langfristig kein nachhaltiger Mehrwert existiert. Meme-Coins würden so den Kryptomarkt in ein schlechtes Licht rücken. Die Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen - doch Anleger sind schlecht beraten, wenn sie die Realitäten ignorieren.

In den letzten Wochen haben sich Meme-Coins allerdings als das stärkste Segment im Kryptomarkt herausgestellt. Bekannte Analysten, wie Murad Mahmudov, prognostizieren einen sogenannten Meme-Coin-Superzyklus. So seinen Meme-Coins im Jahr 2024 unverzichtbar im Portfolio für Anleger, die schnelle Gewinne erzielen wollen. Meme-Coins übertreffen derzeit viele traditionelle Altcoins. Trotz der hohen Risiken, die mit solchen Investments verbunden sind, könnte 2024 für risikofreudige Anleger eine attraktive Möglichkeit bieten.

Memecoins will be the biggest winners of this cycle.



This what the People want, and they will make it happen. - Murad (@MustStopMurad) October 9, 2024

Natürlich kommt dies nicht von ungefähr - denn der Analyst hält ungefähr 24 Millionen US-Dollar in Meme-Coins auf verschiedenen Wallets, die der Analyst ZachXBT kürzlich entdeckte:

1/2 I uncovered 11 high confidence wallets tied to @MustStopMurad holding ~$24M in meme coins on Ethereum and Solana so the community can monitor his future activity. pic.twitter.com/OTx6XMguTA - ZachXBT (@zachxbt) October 9, 2024

Meme-Coins als Top-Investment 2024

Miles Deutscher, ein führender Krypto-Analyst, der normalerweise technologisch innovative und fundamental starke Kryptowährungen bevorzugt, rät aktuell ebenfalls zu Meme-Coins. Denn der Experte argumentiert, dass der aktuelle Marktzyklus durch die starke Performance dieser humorvollen und oft spekulativen Token dominiert wird. Für Anleger, die in diesem Zyklus Gewinne erzielen möchten, sieht er kaum Alternativen zu Meme-Coins.

This cycle, if you're serious about making money - you're basically being forced to long memes vs other alts.



Don't trade based on what you want, trade on what you see.



And what I see is clear meme outperformance. - Miles Deutscher (@milesdeutscher) October 10, 2024

So betont der Experte, dass erfolgreiche Trader sich an die Marktbedingungen anpassen und ihre Strategien basierend auf klaren Trends und Beobachtungen adaptieren sollten, anstatt auf persönlichen Präferenzen zu bestehen. Laut Deutscher führe nämlich das Festhalten an klassischen Ansätzen oder fundamentalen Prinzipien derzeit eher zu entgangenen Chancen, da Meme-Coins signifikante Stärke aufbauen und eine ansehnliche Outperformance zeigen.

Natürlich launchen im spekulativen Marktsegment auch kontinuierlich neue Meme-Coins, die sich ein Stück vom wachsenden (lukrativen) Kuchen sichern wollen. Das folgende Projekt offenbart Stärke und könnte eine wachstumsstarke Nische gefunden haben.

Bester Meme-Coin - Pepe Unchained verbindet Memes mit Layer-2

Pepe Unchained ist ein innovatives Projekt, das sich durch die Integration einer Layer-2-Technologie auf der Ethereum-Blockchain auszeichnet. Diese technische Lösung soll die Effizienz von Transaktionen steigern und Kosten im Vergleich zur Haupt-Chain senken. Das Team von Pepe Unchained setzt also ausdrücklich auf die Kombination des viralen Meme-Coin-Trends mit fortschrittlicher Blockchain-Technologie.

Der Vorverkauf von PEPU, dem nativen Token des Projekts, hat bereits über 18 Millionen US-Dollar eingebracht. Das Projekt hat das Potenzial, eine Nische im Bereich der Ethereum-Layer-2 zu besetzen - denn laut eigener Aussage ist man die erste L2 für Meme-Coins.

Pepe Unchained möchte in Zukunft ein vielseitiges Meme-Coin-Ökosystem etablieren, das durch seine Layer-2-Infrastruktur schnellere und günstigere Transaktionen ermöglicht. Ein integraler Bestandteil des Projekts ist die eigene dezentrale Börse (DEX), auf der Nutzer PEPU und andere Token handeln können. Ergänzt wird das Angebot durch einen eigenen Block-Explorer, der Transparenz bei Transaktionen gewährleistet und Nutzern detaillierte Einblicke bietet. Das langfristige Ziel des Projekts ist es, ein Ökosystem für Entwickler und Krypto-Enthusiasten zu schaffen. Um dies zu fördern, sind Zuschüsse für Entwickler geplant. Diese sollen zur Entstehung weiterer dezentraler Anwendungen beitragen.

Frühzeitige Investoren werden durch ein attraktives Staking-Programm belohnt, das über einen Zeitraum von zwei Jahren Renditen von aktuell mehr als 120 Prozent APY verspricht. Der Token ist momentan im Vorverkauf noch für 0,00995 US-Dollar erhältlich. Doch bereits in weniger als 24 Stunden folgt eine Preiserhöhung - für den Kauf besuchen Anleger die Website, verbinden das Wallet und tauschen dann ETH/USDT/BNB gegen PEPU.

