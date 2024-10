München (ots) -- Zum dritten Mal hat das Finanzmagazin Focus Money mit dem Female Finance Award herausragende und durchsetzungsstarke Frauen der Finanzwelt gewürdigt- Mirjam Mohr wurde in der Kategorie "Corporate" ausgezeichnetAus mehr als 500 Nominierten von Banken, Versicherungen, Fondsgesellschaften, Fintechs, aus der Politik, aber auch Influencerinnen und Finanzvorständen in Industriekonzernen hat die Focus Money Redaktion gemeinsam mit einer hochkarätigen Fachjury die Siegerinnen in den drei Kategorien "Corporate", "Start-Up" und "Influencer" erkoren. In der Kategorie "Corporate" gewann Interhyp-Vertriebsvorständin Mirjam Mohr, für ihren modernen Führungsstil, ihr Engagement für Chancengleichheit und ihren ermutigenden Umgang mit ihrer Krebserkrankung.Das sagt die Jury: "Mirjam Mohr steht für eine neue Generation erfolgreicher Frauen aus der Finanzwirtschaft. Mit ihrem ungezwungenen Selbstverständnis und modernen Führungsstil ist sie ein Vorbild vor allem für junge Frauen. Ihr Engagement für die Chancengleichheit der Geschlechter - in der "Initiative Women into Leadership", bei "Mission Female" und den "HAUSFrauen'"- ist ohnegleichen. Dass sie ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht hat, um anderen Frauen in solchen Situationen Mut zuzusprechen, verdient größten Respekt".Das sagt Mirjam Mohr: "Ich freue mich wahnsinnig, dass durch diesen Preis das doch etwas sperrige, vermeintlich staubige Thema Immobilienfinanzierung eine große Bühne bekommt. Wir bei Interhyp Gruppe bringen Menschen ins eigene Zuhause, das ist unsere Leidenschaft, dafür stehen wir jeden Tag auf. Und auch hier gibt es einen Gender Gap - deutlich weniger Frauen als Männer gehen den Weg zur eigenen Immobilie. Daher setzen wir uns für Finanzbildung generell ein und arbeiten insbesondere für mehr HAUSFrauen- Frauen, die sich mit ihrer finanziellen Unabhängigkeit aktiv auseinandersetzen und im besten Fall eine Immobilie als Teil ihrer Altersvorsorge erwerben. Den Award widme ich allen Kollegen und Kolleginnen bei Interhyp Gruppe, die jeden Tag hart dafür arbeiten, Menschen ins eigene Zuhause zu bringen und mehr HAUSFrauen in Deutschland zu gewinnen."Moderiert wurde die feierliche Preisverleihung am Abend des 9. Oktober von Unternehmerin und Autorin Tijen Onaran. Gefeiert wurde mit den Preisträgerinnen und zahlreichen Gästen aus der Finanz- und Wirtschaftsbranche im Restaurant Oosten in Frankfurt am Main.Über Interhyp:Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an die Endkundinnen und -kunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittlerinnen und -vermittler und institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2023 ein Finanzierungsvolumen von 17,2 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen über 500 Finanzierungspartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die vielfach ausgezeichnete Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialistinnen und -spezialisten mit der Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform HOME sowie kundenorientierten Digitalangeboten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist an über 100 Standorten persönlich vor Ort für ihre Kundinnen und Kunden und Partner präsent.Pressekontakt:Valeria Honal, Senior Unternehmenssprecherin, Interhyp AG, Domagkstraße 34, 80807 München, Telefon: +49 (89) 20307 1281, E-Mail: presse@interhyp.de; https://www.interhyp.deOriginal-Content von: Interhyp AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12620/5884132