Mit zwei Monaten Verspätung wegen von Elon Musk persönlich angeordneter Designänderungen will der US-Autobauer Tesla in der kommenden Nacht sein erstes Robotaxi namens Cybercab vorstellen. Das funktioniert anders als andere. In der Nacht zu Freitag, um exakt vier Uhr deutscher Zeit wird der Elektroauto-Pionier Tesla aus dem US-amerikanischen Texas sein lange angekündigtes Robotaxi im kalifornischen Los Angeles präsentieren. Mit dem Cybercab getauften ...

