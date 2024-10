Die Fresenius SE Aktie zeigt sich in jüngster Zeit volatil. Am Dienstag verzeichnete das Wertpapier im XETRA-Handel zunächst leichte Gewinne, rutschte jedoch im Tagesverlauf ins Minus. Zwischenzeitlich fiel der Kurs auf 33,70 EUR, was einem Rückgang von 1,3 Prozent entspricht. Trotz dieser Schwankungen liegt die Aktie immer noch deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 23,93 EUR, welches am 1. November 2023 erreicht wurde.

Analysten-Prognosen und Dividendenaussichten

Experten sehen für die Fresenius SE-Aktie weiteres Potenzial. Das durchschnittliche Kursziel wird auf 38,84 EUR geschätzt, was einen möglichen Anstieg von etwa 15 Prozent bedeutet. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Analysten mit einem Gewinn von 2,89 EUR je Aktie. Zudem erwarten sie eine Dividende von 0,873 EUR, nachdem im Vorjahr keine Ausschüttung erfolgte. Diese Prognosen deuten auf eine positive Entwicklung hin, trotz des im zweiten Quartal 2024 verzeichneten Verlusts von 0,66 EUR je Aktie.

