Die Sartorius vz-Aktie verzeichnete am Mittwoch einen deutlichen Rückgang im XETRA-Handel. Bis zum Nachmittag fiel der Kurs um 1,9 Prozent auf 232,80 EUR. Trotz eines gestiegenen Handelsvolumens von 38.768 Aktien konnte das Papier nicht an Boden gewinnen. Der Abwärtstrend setzte sich fort, nachdem die Aktie bereits am Vormittag um 0,8 Prozent nachgegeben hatte.

Quartalszahlen und Analystenprognosen

Interessanterweise konnte Sartorius im jüngsten Quartal einen Umsatzanstieg um 3,45 Prozent auf 860,70 Millionen EUR verbuchen. Allerdings sank der Gewinn je Aktie deutlich von 1,39 EUR im Vorjahresquartal auf 0,35 EUR. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn von 4,04 EUR je Aktie und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 253,55 EUR. Die nächsten Quartalsergebnisse werden voraussichtlich am 17. Oktober 2024 veröffentlicht.

