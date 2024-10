Die Allianz-Aktie zeigte sich am Donnerstag robust und notierte via XETRA bei 293,60 EUR. Trotz der allgemeinen Marktvolatilität konnte das Papier zeitweise Kursgewinne bis auf 295,40 EUR verzeichnen. Diese Entwicklung unterstreicht die Stärke des Versicherungsriesen in einem herausfordernden Umfeld.

Positive Analysteneinschätzungen stützen Kursentwicklung

Experten sehen weiteres Potenzial für die Allianz-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 300,50 EUR, was auf mögliche Steigerungen hindeutet. Die prognostizierte Dividende von 14,94 EUR für das laufende Jahr unterstreicht die Attraktivität für Anleger. Mit einem aktuellen Kurs, der 26,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief liegt, zeigt sich die Allianz-Aktie in einer starken Position. Diese Entwicklungen spiegeln das Vertrauen der Investoren in die Geschäftsstrategie und Zukunftsaussichten des Unternehmens wider.

