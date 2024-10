The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 10.10.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 10.10.2024



ISIN Name

SE0010441584 CALLIDITAS THERAPEUTICS

US46647PBF27 JPMORG.CHASE 19/25 FLR

XS2366277056 APCOA GROU REGS 21/27VAR

