Das in San Francisco ansässige Unternehmen mit einer F&E-Einrichtung in Bilbao hat zudem sein Platforma.bio Software Development Kit vorgestellt, das die Art und Weise transformiert, wie Biologen Genomdaten analysieren, um die Arzneimittelforschung voranzutreiben und verwandte Bereiche in der Medizin zu fördern.

Diese jüngste Finanzierung fördert die Bemühungen des Unternehmens, die Bioinformatik auf globaler Ebene zu transformieren und Forschern innovative Werkzeuge an die Hand zu geben, um Entdeckungen und Fortschritte auf diesem Gebiet zu beschleunigen

Die Finanzierung erfolgt unter der Leitung von Kfund mit Beteiligung von Speedinvest, Acrobator Ventures, Ten13, Somersault Ventures, EGB Capital und Courtyard Ventures

Das Kapital der Serie A soll dazu eingesetzt werden, Spitzenkräfte anzuwerben und in neue Märkte zu expandieren, wobei der strategische Schwerpunkt auf den Vereinigten Staaten liegt

MiLaboratories, ein führendes Unternehmen im Bereich der Innovation in der Bioinformatik, freut sich, den erfolgreichen Abschluss seiner Finanzierungsrunde der Serie A bekannt zu geben, die von Kfund mit Sitz in Madrid geleitet wurde und von Speedinvest und anderen namhaften internationalen Investoren unterstützt wurde. Dieser Meilenstein in der Finanzierung erfolgt zeitgleich mit der Einführung des innovativen Platforma.bio Software Development Kit (SDK), einem revolutionären Tool, das die Art und Weise, wie Biologen Analysen und Erkenntnisse aus Sequenzierungsdaten der nächsten Generation erstellen und bereitstellen, optimiert und transformiert.

MiLaboratories co-founders: Dmitry Chudakov, Stan Poslavsky, Dmitry Bolotin, Alexey Nechaev (Photo: Business Wire)

Unterstützung von Biologen bei der Bewältigung von Herausforderungen im Zusammenhang mit NGS-Daten und der Beschleunigung der Genomforschung

Biotechnologie- und Pharmaunternehmen sind bei der Integration der Next-Generation-Sequencing-Technologie (NGS) oft mit großen Herausforderungen konfrontiert, vor allem in Bezug auf die Recheninfrastruktur und Skalierbarkeit. Eines der Hauptprobleme besteht darin, dass Biologen bei der Analyse der riesigen Mengen an Genomdaten, die durch NGS generiert werden, auf Bioinformatiker angewiesen sind. Da die Bioinformatik spezielle Fähigkeiten und Rechenressourcen erfordert, sind Biologen häufig von überlasteten Bioinformatik-Teams abhängig, was zu Engpässen führt, die die Forschung verzögern und umsetzbare Erkenntnisse verhindern.

Diese Herausforderungen, sowie Probleme bei der Dateninteroperabilität, hohe Skalierungskosten und die Komplexität der Verwaltung großer Datensätze, bremsen den Fortschritt in der Arzneimittelforschung und -entwicklung weiter aus.

Um diese Hindernisse zu überwinden, hat MiLaboratories eine leistungsstarke Softwareplattform entwickelt, mit der Biologen NGS-Daten unabhängig analysieren können. Durch die Bereitstellung einer intuitiven, skalierbaren Lösung reduziert MiLaboratories die Abhängigkeit von Bioinformatikern, sorgt für eine schnellere Datenverarbeitung und ermöglicht eine nahtlose Integration in bestehende Systeme, wodurch die Forschung beschleunigt und eine bessere Zusammenarbeit in der Genomik gefördert wird.

Platforma.bio SDK stattet Forscher mit intuitiven Tools für komplexe computergestützte Analysen aus

Platforma.bio zeichnet sich durch ein benutzerfreundliches, UI-zentriertes Design aus, das die Verwendung fortschrittlicher computergestützter Biologie-Tools vereinfacht und sie Wissenschaftlern ohne die steile Lernkurve herkömmlicher Systeme zugänglich macht. Die Forscher können sich ganz auf ihre Arbeit konzentrieren, während die Plattform das Ressourcenmanagement, die Datenverarbeitung und komplexe Prozesse automatisiert.

Da MiLaboratories sich der akademischen Forschung in besonderem Maße verpflichtet fühlt, ist das Platforma.bio Software Development Kit (SDK) über den offenen Marktplatz des Unternehmens zugänglich und für akademische Wissenschaftler kostenlos, sodass diese benutzerdefinierte Analysetools und -anwendungen entwickeln können. Dieser offene, kollaborative Ansatz fördert Innovationen und beschleunigt die Forschung, da Forscher Lösungen an ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen können.

"Wir glauben, dass die Öffnung unserer Plattform für die Entwicklergemeinschaft die Einführung moderner computergestützter Tools beschleunigen und die biomedizinische Forschung auf die nächste Stufe heben wird," so Stan Poslavsky, CEO von MiLaboratories. "Die Entwicklung von Therapien wird heute von Daten, Algorithmen und KI vorangetrieben. Unsere Aufgabe ist es, Forschern bei der Entwicklung neuer Medikamente Zugang zu den neuesten rechnergestützten Fortschritten zu verschaffen."

Auf der Suche nach Talenten, um die globale Markttransformation voranzutreiben

MiLaboratories hat ein globales Marktpotenzial von mehreren Milliarden Dollar und plant, seine Geschäftstätigkeit in den kommenden Jahren erheblich auszuweiten. Daher konzentriert sich das Unternehmen darauf, hochkarätige Talente anzuziehen und seine Geschäftstätigkeit strategisch zu erweitern, wobei der Schwerpunkt auf den Vereinigten Staaten liegt.

"Die Investition in Plattformen, die die Lücke zwischen Entwicklern (in diesem Fall Bioinformatikern) und professionellen Nutzern (in diesem Fall Biologen) schließen, steht im Mittelpunkt dessen, was wir mit unserem Fonds erreichen wollen. Die Demokratisierung des Zugangs zu komplexen Daten, die die Gewinnung immunologischer Erkenntnisse ermöglichen, birgt ein enormes Potenzial merkte Miguel Arias, General Partner von Kfund, an.

Für weitere Informationen zur Einführung von Platforma oder zur Investitionsrunde der Serie A wenden Sie sich bitte an press@milaboratories.com.

Über MiLaboratories

MiLaboratories nimmt eine Vorreiterrolle in der Bioinformatik ein und entwickelt bahnbrechende Softwarelösungen, die die Parameter der biologischen Forschung und Entwicklung neu definieren. MiLaboratories fördert Innovation und die Stärkung der Nutzer und stattet die wissenschaftliche Gemeinschaft mit anpassungsfähigen, hochmodernen Werkzeugen aus, die den dynamischen Anforderungen der Bioinformatik und der biomedizinischen Forschung gerecht werden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://platforma.bio/.

Über Kfund

Kfund ist eine Multi-Stage- und Multi-Produkt-Fondsfamilie, die Unternehmer in Südeuropa und Lateinamerika unterstützt. Mit einem Vermögen von über 550 Millionen Euro tätigt der Fonds Investitionen von der Pre-Seed-Phase bis zur Serie B und bietet Schecks in Höhe von 100.000 bis 15 Millionen Euro an.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.kfund.vc/

Über Speedinvest

Speedinvest ist eine führende Risikokapitalgesellschaft für Unternehmen in der Frühphase mit einem verwalteten Vermögen von über 1 Milliarde Euro und mehr als 40 Investoren mit Sitz in Berlin, London, München, Paris und Wien. Unsere engagierten, auf bestimmte Sektoren spezialisierten Teams sind die ersten, die die innovativsten Technologie-Startups Europas finanzieren, und unsere internen Betriebsexperten stehen den Gründern jederzeit zur Seite, um sie im Hinblick auf Wachstum, Personal, Marktexpansion und vieles mehr zu unterstützen. Zu unserem Portfolio von über 300 Unternehmen gehören Bitpanda, GoStudent, Wayflyer, Open, CoachHub, Schüttflix, TourRadar, Adverity und TWAICE.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.speedinvest.com/

Über Acrobator

Acrobator ist eine Risikokapitalgesellschaft zur Finanzierung von Unternehmen in der Gründungsphase mit Sitz in Amsterdam. Der Schwerpunkt von Acrobator liegt auf der Unterstützung von Gründern aus den GUS-Staaten, Mittel- und Osteuropa sowie den baltischen Staaten beim Aufbau globaler Softwareunternehmen. Wir sind spezialisiert auf datenintensive und Mid-Layer-Technologien in den Bereichen Fintech, Tech-Bio, Cybersicherheit, Robotik und Basistechnologien und wir unterstützen Gründer in vielfältiger Weise durch Coaches und Mentoren.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.acrobator.vc

