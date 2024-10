3 Gründe für AAA-Kursanstieg von 72.847 % in 1 Monat

Nachdem sich zuvor schon einige andere Blockchains die hohe Aktivität des Memecoin-Marktes zunutze machen wollten, scheint das Interesse der Investoren an den Sui-Memetoken weiter zuzunehmen.

Dies äußert sich auch an dem Kursplus der ersten Vertreter, wie aaa cat die um beeindruckende 72.847 % steigen konnte. Ist es nun der richtige Zeitpunkt für ein Investment in AAA? Erfahren Sie es nun im folgenden Beitrag!

Sui-Blockchain expandiert stark, was ihren Memecoins wie aaa cat zugutekommt

Auf die Sui-Chain ist vermutlich das wachsende Interesse an aaa cat zurückzuführen. Denn es gibt eine Korrelation und die Blockchain hat sich in letzter Zeit stärker in dem Memecoin-Sektor positioniert. Zudem bietet sie vergleichbar gute Eigenschaften wie Solana und könnte daher ebenfalls sehr beliebt werden oder den Konkurrenten sogar noch übertreffen.

So lagen die Transaktionskosten auf Sui über die vergangenen 30 Tage bei gerade einmal 0,002240874 SUI, was zum aktuellen Kurs von 1,79 USD gerade einmal 0,004 USD entspricht. Im Vergleich dazu sind es bei Solana 0,0001 SOL (0,013809 USD) und bei Ethereum 0,0022 ETH (5,34 USD).

Ebenso attraktiv ist die Finalität, welche gerade einmal bei zwei bis drei Sekunden liegt. Auf Solana sind es hingegen 400 ms bis 1 Sekunde und auf Ethereum hingegen 6 Minuten ohne Skalierungslösungen.

Zudem haben Entwickler der Hop DEX eine eigene Launchplattform für Memecoins mit dem Namen Hop.Fun entwickelt. Diese soll am 12. Oktober starten und könnte einen vergleichbaren Erfolg wie die von Tron erzielen. Davon haben auch dessen Layer-1-Coin TRX und DeFi-Token SUN profitiert, wobei letzterer deutlich höhere Gewinne erzielt hat. Schon jetzt wurden mehr als 2.682 Coins in den letzten 24 Stunden auf Sui erstellt.

Fun is coming to @SuiNetwork on October 12!



Prepare to create the best memecoins - and battle on the curve. Available exclusively on https://t.co/XMoOaSR20r.



Are you ready, anon? pic.twitter.com/2Sgu2j8oCz - Hop (@HopAggregator) September 29, 2024

Denn laut den Angaben von Artemis handelt es sich bei den Memecoins, abgesehen von Bitcoin und Ethereum, um den am vierthöchsten bewerteten Sektor mit einer Marktkapitalisierung von 47,59 Mrd. USD, was sogar noch mehr als die 38,94 Mrd. USD von KI und die 33,94 Mrd. USD von DeFi ist.

Mit einem durchschnittlichen Kursplus von 149,3 % in diesem Jahr sind sie auch der viertprofitabelste Kryptosektor. Laut den Angaben von CoinMarketCap wurden sie in dem letzten Quartal am häufigsten gesucht und zu den Coins mit den höchsten Kursanstiegen zählen vorwiegend die Memetoken.

Etablierung von aaa cat schreitet voran

Bemerkenswert ist auch, dass sich aaa cat schon etwas stärker etabliert hat. Denn der Memecoin wurde am heutigen Tage auf der zentralen Kryptobörse von MEXC gelistet. Somit hat der Memetoken das Interesse der Börse erweckt, was darauf schließen lässt, dass diese ein hohes Handelsvolumen von diesem erwartet.

Zudem hat der Memecoin aaa cat somit die Due Diligence der Exchange bestanden, was ihm ein gewisses Qualitätsmerkmal verleiht. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Memetoken nun mehr als 3,33 Mio. wöchentlichen Nutzern zur Verfügung steht, welche zuletzt ein tägliches Handelsvolumen von 1,41 Mrd. USD erzielt haben. Somit schafft es die Börse auf Platz 11.

$AAA is now listed on MEXC!



$6M in trading volumes during 24h yesterday and $3,5M today - this is how a community-driven true memecoin can be cAAAts AAArmy can't stop, won't stop (thinking about Sui)!!!

https://t.co/N7Nyn4VDk8



Say AAAAA!!! - aaa cat (@aaaCatSui) October 10, 2024

Dennoch konnte sich die Börsenlistung bisher nicht positiv äußern. Stattdessen hat der $AAA-Coin sogar am heutigen Tage einen Kursverlust in Höhe von 9,58 % verzeichnet. Allerdings steht er weiterhin 39.664 % im Plus und hat somit den frühen Investoren bereits beeindruckende Renditen beschert.

Noch ist aaa cat mit einer Marktkapitalisierung von 14,96 Mio. USD günstig bewertet, sodass der Memecoin noch ein höheres Steigerungspotenzial bietet. Sollte er nur 100 Mio. oder 1 Mrd. USD erreichen, entspräche dies einem Kursplus von beeindruckenden 568,45 % bis 6584,49 %. Hinzu kommt die Liquidity-Farming-Rendite von 1.356 %.

$AAA first meme coin on @Turbos_finance to do over two million in volume in a single day!



Deposit liquidity in Turbos finance to earn $AAA and $SUI rewards. https://t.co/xvaINyyHnr pic.twitter.com/Jhpp3yYuzN - aaa cat (@aaaCatSui) October 8, 2024

Sobald die Memecoin-Launchplattform Hop.Fun gestartet wurde, dürfte das Interesse an den Sui-Memecoins noch weiter zunehmen. Davon könnte dann wiederum aaa cat profitieren, da es einer der Top-4-Coins und der führende Sui-Katzen-Memecoin ist, deren Sektor im Verhältnis zu den Hunden unterbewertet ist.

Social-Media-Statistiken sehen positiv für aaa cat aus

Positiv fallen auch Empfehlungen der Social-Media-Analyse-Website Coindive aus. Laut dieser handelt es sich bei aaa cat um einen Coin, welchen man nun im Auge behalten sollte. Dabei hat er derzeit einen Community-Score von A.

Zurückzuführen ist dies unter anderem auf das hohe Nutzerwachstum von 69,3 % innerhalb von nur sieben Tagen. Über die letzten 14 Tage waren es sogar 242,79 %. Somit hat es der Memecoin AAA unter die 50 am schnellsten wachsenden Krypto-Communitys geschafft. Zudem handelt es sich dabei um organisches Wachstum anstelle von gekauften Abonnenten.

Social-Media-Statistiken für aaa cat | Quelle: Coindive

Im selben Maße ist auch die Social-Media-Aktivität gestiegen, welche 41 von 100 erreicht hat. Zudem ist ihr Sentiment derzeit positiv, was auf eine Fortsetzung des Hypes hindeuten könnte. Sicherlich ist das hohe Wachstum aber auch auf die geringe Anzahl von Followern zurückzuführen, welche gerade erst bei 7.225 liegen.

Erstellt wurde aaa cat als Hommage an ein episches Bild einer schreienden schwarzen Katze an einem Freitag den 13.. Eigentlich wollte der Ersteller nur das Meme-Erstellungstools testen, jedoch wurde der Coin eifrig von den Degens gekauft.

Daraufhin wurde das X-Profil erstellt, welches dann von der Community unterstützt wurde. Auf diese Weise konnte die Finanzierungskurve innerhalb von Minuten erreicht werden. Laut Angaben der Website handelt es sich um den am schnellsten wachsenden Sui-Memecoin.

Ethereum-Memecoin-Ökosystem könnte noch größeres Potenzial bieten

Während der Start von Hop.Fun vorbereitet wird, läuft der Vorverkauf des beliebten Pepe Unchained auf Hochtouren weiter. Denn dieser konnte bereits die Marke von 18,5 Mio. USD überschreiten. Zudem hält sich das Interesse bereits seit Wochen auf einem hohen Niveau, wobei auch die vielen Wale ein Grund für das hohe Verkaufstempo sind.

Zurückzuführen ist dies wie bei den anderen Memecoin-Plattformen auf die bereits erwähnte Größe des Sektors und daher dessen Bedeutung für den Kryptomarkt. Viele Investoren suchen auf dem Kryptomarkt vorwiegend schnelle und hohe Gewinne, in dieser Hinsicht scheinen die Memecoins ihre favorisierte Wahl zu sein.

Die erfolgreiche Launchplattform Pump.Fun auf Solana, welche einen Teil der Netzwerkaktivität von Ethereum auf die SOL-Chain verlagert hat, konnte 2.285.742 Memecoins seit März hervorbringen. Somit wurden trotz Abschaffung der Erstellungsgebühr 128,31 Mio. USD an Gebühreneinnahmen erzielt, welche allerdings privatisiert werden.

Im Gegensatz dazu wurde nun Pepe Unchained gestartet, damit auch andere von diesen hohen Gewinnen profitieren können. Denn der eigene $PEPU-Coin für das Ökosystem wird von den verschiedenen Netzwerkteilnehmern für die unterschiedlichsten Zwecke benötigt. Dadurch erhält er seinen Nutzen und Wert.

Innerhalb des für Memecoin-Enthusiasten optimierten Ökosystems soll eine Vielzahl von einzigartigen Vorteilen geboten werden. Das Sortiment von Pepe Unchained umfasst unter anderem einen dezentralen Handelsplatz, einen Überbrückungsdienst, einen Block-Explorer und die Entwicklungen von Dritten über die Förderungsprogramme.

Daher liegt die Vermutung nahe, dass auch auf Pepe Unchained ein eigener Launchservice erscheinen wird, zumal die Programmierung dafür nicht allzu komplex sein dürfte. Noch können Anleger in einer frühen Entwicklungsphase in dieses vielversprechende Memecoin-Infrastrukturinvestment einsteigen, in welcher der Token noch günstig ist.

In der aktuellen Phase werden die $PEPU-Coins für einen Preis in Höhe von 0,00995 USD angeboten. Die nächste Vorverkaufsphase wird spätestens in 20 Stunden abgeschlossen, sofern nicht vorher das nächste Etappenziel von 18.620.584 USD erreicht wurde. Weil dafür nur noch rund 90.000 USD fehlen, könnte dies schon deutlich früher geschehen.

