Taipeh (ots/PRNewswire) -MSI, ein weltweit führender Anbieter von Hochleistungs-Serverlösungen, hat heute seine neuesten CPU-basierten Server-Boards und -Plattformen der Serie AMD EPYC 9005 (https://www.msi.com/Landing/AMD-EPYC-9005) vorgestellt, die darauf ausgelegt sind, die anspruchsvollsten Arbeitslasten in Rechenzentren mit führender Performance und Effizienz zu bewältigen.Ausgestattet mit AMD EPYC-Prozessoren der Serie 9005 mit bis zu 192 Kernen und 384 Threads bieten die neuen Serverplattformen von MSI eine bahnbrechende Rechenleistung, beispiellose Dichte und außergewöhnliche Energieeffizienz und sind damit ideal für die Bewältigung von KI-fähigen, Cloud-nativen und geschäftskritischen Workloads in modernen Rechenzentren.Laut Danny Hsu, General Manager Enterprise Platform Solutions, MSI, "geht es bei den neuen CPU-basierten Plattformen der Serie AMD EPYC 9005 nicht nur um reine Leistung. Sie stellen einen strategischen Sprung vorwärts für Rechenzentren dar, die ihre betriebliche Effizienz maximieren und gleichzeitig ihren ökologischen Fußabdruck minimieren wollen. Mit diesen Systemen sind Unternehmen den evolvierenden Anforderungen der Branche stets einen Schritt voraus und können sich schnell an neue Möglichkeiten anpassen.""AMD EPYC Prozessoren der 5. Generation bieten die Rechenleistung, die unsere Kunden für ihre anspruchsvollsten KI-gestützten Rechenzentrums-Workloads benötigen", so Ravi Kuppuswamy, Senior Vice President, Server Business Unit, AMD. "Unsere hocheffizienten 'Zen 5'-Kerne und die innovative Chiplet-basierte Architektur haben uns ermöglicht, ein fortschrittliches, diversifiziertes Server-CPU-Portfolio aufzubauen, das den sich schnell entwickelnden Anforderungen unserer Kunden und des modernen Rechenzentrums gerecht wird."DC-MHS-Serverlösungen definieren Flexibilität und Skalierbarkeit für moderne Rechenzentren neuDie DC-MHS-Serverlösungen von MSI erfüllen die wachsenden Anforderungen der heutigen Rechenzentren. Die mit AMD EPYC-Prozessoren der Serie 9005 ausgestattete DC-MHS-Serie unterstützt das Servermanagementmodul DC-SCM2 mit dem Aspeed AST2600 BMC, um die Wartungsfreundlichkeit und Betriebseffizienz von Servern deutlich zu verbessern und Unternehmen zu helfen, Hochleistungssysteme mit der erforderlichen Flexibilität einzusetzen, um unter den sich schnell ändernden Marktbedingungen wettbewerbsfähig zu bleiben.DC-MHS-Multi-Node ServerDie DC-MHS Multi-Node-Serverplattformen von MSI beherbergen mehrere Knoten in einem einzigen Gehäuse und optimieren so die Platz- und Ressourcennutzung bei gleichzeitiger Senkung der Betriebskosten. Dies befähigt moderne Rechenzentren dazu, ihre Infrastruktur zukunftssicher zu machen und die betriebliche Effizienz zu steigern. Jede Plattform verfügt über einen einzelnen AMD EPYC-Prozessor der Serie 9005 mit bis zu 500 W TDP, unterstützt 12 DDR5-DIMM-Steckplätze für eine hohe Speicherbandbreite und eine OCP-NIC für eine verbesserte Konnektivität.- CD370-S4051-X2 3U 2-Node Core Compute Server: Unterstützt 12 PCIe 5.0 x4 U.2 NVMe-Einschübe pro Knoten, liefert Hochgeschwindigkeits-E/A und schnelle Datenübertragung und ist ideal für KI-fähige und datenintensive Workloads.- CD270-S4051-X2 2U 2-Node Core Compute Server: Ausgestattet mit 6 PCIe 5.0 x4 U.2 NVMe-Einschüben pro Knoten, die eine schnelle, skalierbare Rechenleistung liefern, ideal für Virtualisierung und Datenanalyse.- CD270-S4051-X4 2U 4-Node Core Compute Server: Verfügt über 3 PCIe 5.0 x4 U.2 NVMe-Einschübe pro Knoten und flüssigkeitsgekühlte Optionen und eignet sich hervorragend für durchsatzintensive Anwendungen wie Cloud-Umgebungen.DC-MHS Enterprise Server- CX271-S4056 2U Enterprise Server: Verfügt über einen einzelnen Prozessor der AMD EPYC 9005 Serie, 24 DDR5 DIMM-Steckplätze mit Geschwindigkeiten von bis zu 5200 MT/s, 8 oder 24 2,5-Zoll-PCIe 5.0 x4 U.2 NVMe-Einschübe und PCIe 5.0 x16 OCP NIC-Steckplätze für eine starke, skalierbare Performance. Sein flexibles Design mit GPU-Beschleunigungsoptionen macht ihn ideal für datenintensive Workloads wie KI, Virtualisierung und Cloud-native Anwendungen in modernen Rechenzentren.DC-MHS Server Boards- D4056 DC-MHS M-DNO Typ-4 HPM: Mit einem AMD EPYC 9005-Prozessor, 24 DDR5-DIMM-Steckplätzen, 2 NVMe M.2-Ports, PCIe 5.0-Erweiterungssteckplätzen und OCP 3.0 NIC-Unterstützung ist diese Plattform für speicherintensive und datengestützte Anwendungen ausgelegt und bietet einen schnellen Datenzugriff.- D4051 DC-MHS M-DNO Typ-2 HPM: Mit einem einzelnen AMD EPYC 9005-Prozessor, 12 DDR5-DIMM-Steckplätzen, 2 NVMe M.2-Ports und einem PCIe 5.0 x16 OCP NIC-Steckplatz ist dieses Board auf eine hohe Energieeffizienz ausgelegt und bietet eine skalierbare Leistung für latenzempfindliche Workloads in einem Formfaktor mit halber Breite.CXL-Speichererweiterungsserver mit 8 TB Speicher für datenintensive WorkloadsS2301 2U CXL Memory Expansion Server: Ausgestattet mit zwei AMD EPYC 9005-Prozessoren und 24 DDR5 DIMM-Steckplätzen erfüllt der Server die Anforderungen von Rechenzentren, die eine beispiellose Speicherkapazität und Skalierbarkeit benötigen. Der S2301 nutzt die fortschrittliche CXL 2.0-Technologie und verfügt über 8 E3.S 2T-Laufwerkseinschübe für CXL-Speicher und 8 E3.S 1T NVMe-Speicher, wodurch sich die Gesamtspeicherkapazität auf beachtliche 8 TB erhöht. Damit ist er ideal für datenintensive Anwendungen wie In-Memory-Datenbanken, Electronic Design Automation (EDA) und High-Performance Computing (HPC).GPU-Server mit 4GPU für KI und High-Performance ComputingDie GPU-Server G4101-01 und G4101-03 bieten eine herausragende Leistung für KI, maschinelles Lernen und HPC. Unterstützt von einem einzelnen AMD EPYC 9005-Prozessor mit 500 W TDP und Flüssigkeitskühlung verfügen diese Server über 12 DDR5 DIMM-Steckplätze und 4 PCIe 5.0 Triple-Wide-Steckplätze, die GPGPUs mit bis zu 450 W unterstützen. Mit 12 PCIe 4.0 U.2 NVMe-Laufwerken und redundanten Platinum- oder Titanium-Netzteilen mit 3000 W liefern sie die Zuverlässigkeit und Leistung, die für anspruchsvollste Workloads benötigt wird.Enterprise Server für Performance-kritische Workloads und Storage Server für kleinere RechenzentrenDie MSI-Produktreihen der Enterprise- und Storage Server unterstützen jetzt AMD EPYC-Prozessoren der Serie 9005, die bis zu 24 DDR5 DIMM-Steckplätze bieten und eine außergewöhnliche Skalierbarkeit, Performance und Speicherbandbreite von bis zu 6000 MT/s bereitstellen.Die Enterprise Server S2206-05-10G, S2206-06-10G und S1206-02-10G sind für Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung optimiert. Diese Modelle verfügen über 10G SFP+ Ethernet und sind für leistungskritische Workloads wie KI und maschinelles Lernen ausgelegt. Der S2206-06-10G ist das leistungsstärkste Modell dieser Produktreihe und wurde für datenintensive Aufgaben entwickelt, die einen maximalen E/A-Durchsatz erfordern. Es verfügt über 3 PCIe 5.0 x16 FHHL-Steckplätze und 16 PCIe 4.0 U.2 NVMe-Laufwerke, kombiniert mit 8 SATA/SAS-Einschüben, um eine außergewöhnliche Speicherkapazität und Geschwindigkeit zu liefern. Für Umgebungen, in denen eine Netzwerkgeschwindigkeit von 1 Gbit/s ausreicht, bieten Storage Server wie der S2206-04 kosteneffiziente Lösungen mit starker Rechen- und Speicherleistung zu einem günstigen Preis und sind damit ideal für kleinere Rechenzentren.Weitere Informationsquellen:Erfahren Sie in diesem Video (https://www.youtube.com/watch?v=QRt6WOjTBDs), wie der auf den MSI AMD EPYC-Prozessor der 5. Generation basierte Server (https://www.msi.com/Landing/AMD-EPYC-9005) Rechenzentren auf die nächste Computing-Generation vorbereiten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2525385/MSI_DC_MHS_Server_Solutions_Powered_by_AMD_EPYC_9005_Series_Processors_Meet_the_Evolving_Demands_of.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/msi-bringt-cpu-basierte-serverlosungen-der-amd-epyc-9005-serie-auf-den-markt-fur-branchenfuhrende-performance-und-dichte-in-rechenzentren-302272073.htmlPressekontakt:fennychen@msi.comOriginal-Content von: MSI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100094279/100924425