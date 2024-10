Die Carl Zeiss Meditec-Aktie verzeichnete am Mittwoch einen deutlichen Rückgang im XETRA-Handel. Bis zum Nachmittag fiel der Kurs um 3,6 Prozent auf 64,85 Euro, nachdem das Papier bei 66,95 Euro in den Handel gestartet war. Trotz des aktuellen Rückgangs liegt der Kurs immer noch 18,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 54,60 Euro, das am 13. September 2024 erreicht wurde. Analysten bleiben jedoch optimistisch und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 70,50 Euro an.

Dividendenausblick und Gewinnerwartungen

Für das laufende Jahr prognostizieren Experten eine Dividende von 0,918 Euro je Aktie, was einen leichten Rückgang gegenüber der Ausschüttung von 1,10 Euro im Vorjahr darstellt. Die Gewinnerwartungen für das Geschäftsjahr 2024 liegen bei 1,88 Euro je Aktie. Trotz der aktuellen Kursschwäche zeigen diese Prognosen, dass Analysten weiterhin Vertrauen in die finanzielle Stabilität und Zukunftsaussichten von Carl Zeiss Meditec haben.

Carl Zeiss Meditec Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...