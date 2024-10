Die PayPal-Aktie erlebt seit Ende Juli eine beeindruckende Renaissance an der Börse. Mit einem Kursanstieg von rund 40 Prozent hat der Zahlungsdienstleister die Aufmerksamkeit der Anleger zurückgewonnen. Dieser fulminante Aufschwung katapultierte die Aktie in die Nähe ihres 52-Wochen-Hochs von 81,99 USD. Doch während einige Investoren bereits von einer nachhaltigen Trendwende träumen, mahnen Analysten zur Vorsicht. Bernstein Research äußert Zweifel an der Fortsetzung der Rally und empfiehlt, die Begeisterung zu zügeln.

Herausforderungen trotz positiver Entwicklung

Trotz der positiven Entwicklung steht PayPal vor Herausforderungen. Im jüngsten Quartal konnte das Unternehmen zwar einen Umsatzanstieg von 8,40 Prozent auf 7,86 Milliarden USD verzeichnen, doch die Konkurrenz im Zahlungsverkehrssektor bleibt hart. Anleger sollten die bevorstehende Präsentation [...]

