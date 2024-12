Die Aktie von PayPal knüpft zum Start in die neue Handelswoche an die Aufwärtsbewegung der vergangenen Monate an und hat zu Handelsbeginn an der Wall Street ein neues Mehrjahreshoch markiert. Rückenwind liefert dabei ein positiver Analystenkommentar der Bank of America, die nun wieder zum Kauf der Aktie rät.Etwas mehr als ein Jahr nach dem Wechsel an der Spitze des Konzerns attestieren die Analysten dem Zahlungsabwickler in ihrer Studie nun Fortschritte beim Turnaround. Sie machen diese Entwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...