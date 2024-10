Donald Trump geht klar in Führung! Steigt der Bitcoin bald auf über 90.000 US-Dollar an?

Der Bitcoin ($BTC) scheint sich derzeit wenig bewegen zu wollen. Es sieht ein wenig so aus, als wüsste er nicht, ob er nach oben oder unten laufen soll. Ein Ereignis, das die Richtung der größten und ältesten Kryptowährung der Welt, aber mit Sicherheit eine Zeit lang bestimmen wird, ist ohne Zweifel die US-Präsidentschaftswahl am 5. November.

Bei dieser treten die derzeitige Vizepräsidentin Kamala Harris von den Demokraten und der ehemalige Präsident und Republikaner Donald Trump gegeneinander an. Während Harris eher als Katastrophe für den Bitcoin betrachtet wird, geht man davon aus, dass Trump einen starken Bullenmarkt einläuten würde. Und in einer speziellen Umfrage geht er derzeit weit in Führung.

Könnte Donald Trump wirklich die Wahl zum US-Präsidenten gewinnen?

Die Wahl zum US-Präsidenten oder zur ersten US-Präsidentin der Geschichte ist derzeit ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Täglich kommen Umfragen heraus, die mal den einen Kontrahenten, mal den anderen im Vorteil sehen. Eine genaue Prognose ist also extrem schwierig, was ein Stück weit auch den nervösen Kryptomarkt in den letzten Monaten erklären dürfte. Nun geht Donald Trump aber auf Polymarket um über 9 Prozent in Führung.

Trump just set another all-time high in his odds against Harris.



There's now a 54.4% chance he wins. pic.twitter.com/9bAj6n2h5l - Polymarket (@Polymarket) October 10, 2024

Bei der dezentralen Prognoseplattform Polymarket, wo Anleger Wetten mit USDT auf zukünftige Ereignisse abschließen können, hat sich das Verhältnis mittlerweile klar zugunsten von Donald Trump gedreht. Auch die Quote hier war mal ein Kopf-an-Kopf-Rennen und mal ein Vorsprung von Donald Trump. Es muss zwar dazu gesagt werden, dass nicht nur US-Wähler auf Polymarket handeln, sondern auch andere aus aller Welt, dennoch wird die Plattform recht viel von Analysten und Krypto-Anlegern beachtet.

Würde der Bitcoin-Kurs wirklich auf 90.000 US-Dollar ansteigen, wenn Trump gewinnt?

Donald Trump hat sich aufgrund seiner äußerst liberalen Haltung zum Kryptomarkt in der Branche und in der weltweiten Community recht viele Freunde gemacht. So war er der erste Präsidentschaftskandidat, der eine Rede auf der Bitcoin Conference hielt. Noch wichtiger sind aber seine Ambitionen bezogen auf das Bitcoin-Mining in den USA und seine Pläne, den US-Dollar mit Bitcoins zu decken, ähnlich wie beim Goldstandard früher.

Ferner war er der erste US-Präsidentschaftskandidat, der Wahlspenden in Kryptowährungen zugelassen hat, ein Zug, der ihm Millionen einbrachte von großen Spendern wie den Milliardären und Gemini-Gründern Cameron und Tyler Winklevoss. Der US-amerikanische Vermögensverwalter AllianceBernstein, der selbst 725 Mrd. US-Dollar Kapital verwaltet, hat erst kürzlich die Prognose eines Anstiegs im Bitcoin auf 90.000 US-Dollar bekräftigt, falls Trump die Wahl gewinnt. In diesem Fall könnten auch Coins wie Crypto All-Stars ($STARS) regelrecht explodieren.

Weshalb $STARS bald explodieren könnte

Crypto All-Stars gehört zu der neuesten Generation von Krypto-Projekten, die dafür gemacht wurden, um den Markt nachhaltig zu verändern. Im Falle von $STARS trifft das vor allem auf die Art des Stakings zu. Denn der Coin ist der offizielle Coin des sogenannten MemeVault-Ökosystems. Das wiederum ist ein revolutionäres Staking-Protokoll, das es in Zukunft einfacher und profitabler machen soll, Meme Coins unterschiedlicher Blockchains zu staken. Und da der $STARS-Token in diesem Zusammenspiel das Bindeglied ist und als Rendite-Multiplikator gilt, könnte er kurz nach dem Handelsstart an den Börsen auf unglaubliche Höhen explodieren.

(Crypto All-Stars ist schon jetzt auf über 2,16 Mio. US-Dollar explodiert - Quelle: cryptoallstars.io)

Was den MemeVault so einzigartig macht, ist seine Fähigkeit, verschiedene große Meme Coins wie $BONK, $PEPE, $WIF oder $DOGE in einem einzigen Pool zu staken. Das ist jedoch nur Besitzern von $STARS-Token möglich, was erklärt, wieso die Nachfrage nach dem Coin schon nach wenigen Wochen im ICO auf 2,16 Mio. US-Dollar explodiert ist und täglich weiter steigt. Je mehr $STARS ein Anleger hält, desto höher fällt seine Staking-Rendite bei den bekannten Meme Coins aus.

Die Seriosität von Crypto All-Stars und dem MemeVault wurde bereits durch zwei unabhängige Prüfstellen zertifiziert. Einmal von Coinsult und einmal von SolidProof. Beide haben keine Fehler oder Hintertüren im Smart Contract gefunden, sodass klar ist, dass es sich um ein sicheres Projekt handelt. Anleger, die das Potenzial von $STARS nutzen möchten, können die Token derzeit günstig im Presale erwerben und haben so noch höheres Gewinnpotenzial.

