ExaGrid bietet die branchenweit einzige mehrstufige Backup-Speicherlösung mit Retention Time-Lock, netzunabhängiger Ebene (Tiered Air Gap), verzögerten Löschungen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen, und gab heute bekannt, dass es in sechs Kategorien für die 15.jährlichen Storage, Digitalisation and Cloud (SDC) Awards nominiert wurde. Bei dieser Auszeichnung geht es hauptsächlich um die Honorierung von Innovationen und Spitzenleistungen in der IT-Branche, die sich rasch weiterentwickelt, um den Anforderungen der sich entwickelnden digitalen Landschaft von heute gerecht zu werden.

Mit den SDC Awards 2024 werden Innovationen, Fachkenntnisse und Erfolge in einer Reihe von Schlüsseldisziplinen der IT-Branche anerkannt, darunter Auszeichnungen für Datenschutz und Ausfallsicherheit in den Bereichen Speicher und Cybersicherheit.

Die Abstimmung zur Ermittlung der Gewinner der einzelnen Kategorien ist nun im Gange und endet am 1. November 2024. Die Gewinner der SDC Awards werden am 28. November 2024 bei einer Preisverleihung in London bekannt gegeben.

Zu den Preiskategorien, für die ExaGrid nominiert wurde, gehören:

Backup-/Archivierungs-Innovation des Jahres

Bestes Vendor-Channel-Programm des Jahres

Cyber-Resilienz-Innovation des Jahres

Auszeichnung für herausragenden Service

Storage-Unternehmen des Jahres

Storage-Hardware-Innovation des Jahres

Der einzigartige Tiered Backup Storage von ExaGrid ist der einzige Speicher, der speziell für Backups entwickelt wurde mit verbesserter Sicherungs- und Wiederherstellungs-Performance, Skalierbarkeit bei wachsendem Datenvolumen, Sicherheit, Wiederherstellung bei Ransomware- oder Katastrophenschäden sowie in Hinsicht auf die Wirtschaftlichkeit von Backups, mit niedrigen Anschaffungs- und Folgekosten.

ExaGrid entwickelt seinen Tiered Backup Storage kontinuierlich weiter und hat im vergangenen Jahr sein größtes einzelnes Scale-Out-System angekündigt, das ein vollständiges Backup von 6 PB ermöglicht das größte der Branche mit Deduplizierung und im 2U-Design für höhere Raumeffizienz im Rack neben neuen Integrationen mit den führenden Backup-Anwendungen.

"Wir fühlen uns geehrt, dass ExaGrid zu den Finalisten in sechs Preiskategorien gehört, welche die verschiedenen Bereiche unseres Unternehmens hervorheben, die uns als einzigen Anbieter von Tiered Backup Storage in der Branche auszeichnen. Dies reicht von unserem Engagement für umfassende Sicherheit über unseren branchenführenden Kundensupport bis hin zu unserem innovativen Reseller-Partnerprogramm im Channel", sagte Bill Andrews, Präsident und CEO von ExaGrid. "Wir freuen uns über die Nominierung für die diesjährigen SDC Awards und sind gespannt, welche Unternehmen, Dienstleistungen und Produkte von den Teilnehmern erwählt werden."

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache-Landungszone, einem Speicher für die langfristige Aufbewahrung, einer Scale-Out-Architektur und umfassenden Sicherheitsfunktionen. Die Landungszone von ExaGrid sorgt für schnellste Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellungen. Die Speicherebene bietet die niedrigsten Kosten für die Langzeitaufbewahrung. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Appliances und gewährleistet ein Backup-Fenster mit fester Länge, wenn die Daten wachsen, wodurch teure Upgrades und geplante Produktveralterung vermieden werden. ExaGrid bietet den einzigen zweistufigen Backup-Storage-Ansatz mit einer netzunabhängigen Ebene (Tiered Air Gap), verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung vor Ransomware-Angriffen.

ExaGrid beschäftigt Vertriebs- und Systemingenieure in den folgenden Ländern: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Portugal, Katar, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, USA und weitere Regionen.

Besuchen Sie uns auf exagrid.com, oder vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn. Lesen Sie, was unsere Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und erfahren Sie in unseren Kundenberichten, warum sie jetzt deutlich weniger Zeit mit Backup-Speicherung verbringen. ExaGrid ist stolz auf seinen NPS-Score von +81!

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

