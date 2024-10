I Squared Capital, ein führender unabhängiger globaler Infrastruktur-Investmentmanager, gab heute bekannt, dass Guillaume Pepy, ehemaliger CEO des französischen Eisenbahnkonzerns SNCF, dem Unternehmen als leitender Politikberater beitritt.

Mit seiner umfassenden Erfahrung in der Transportbranche wird Guillaume den I Squared-Investmentteams und Portfoliounternehmen im Mobilitätssektor unschätzbare Unterstützung bieten. I Squared hat derzeit 18 Portfoliounternehmen im Transport- und Logistiksektor, die von Personenverkehrsdiensten bis hin zu Anhängermietgeschäften reichen. Guillaume verfügt auch über umfangreiche Erfahrung im öffentlichen Sektor und wird I Squared bei der Bewältigung der verschiedenen Regulierungssysteme und der damit verbundenen Komplexität in Kontinentaleuropa beraten.

"Guillaume verfügt über umfangreiche Erfahrung im Transportsektor sowie über ein breites Verständnis der politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen, die die Branche leiten. Wir freuen uns, dass Guillaume zu I Squared kommt, um gemeinsam mit unseren Teams weltweit nach weiteren Möglichkeiten im Transport- und Logistiksektor zu suchen", sagte Mohamed El Gazzar, Senior Partner bei I Squared. "Mit seiner herausragenden und jahrzehntelangen Karriere bei SNCF ist Guillaume in einer einzigartigen Position, um unseren Portfoliounternehmen strategische Einblicke und Unterstützung zu bieten, während sie sich weiterhin aufkommende Technologien zu eigen machen und sich an eine sich ständig weiterentwickelnde regulatorische Landschaft anpassen."

"Ich freue mich sehr, dem Team von I Squared beizutreten und dem Unternehmen dabei zu helfen, seine Mission zu erfüllen, eine nachhaltigere Verkehrsinfrastruktur aufzubauen eine Initiative, die mir sehr am Herzen liegt und der ich einen Großteil meiner Karriere gewidmet habe", sagte Guillaume. "Wir befinden uns an einem wichtigen Punkt in der Geschichte des Transportsektors, an dem wir einen Trend zur Dekarbonisierung und die Notwendigkeit zur Modernisierung der alternden Infrastruktur erleben. Ich bin begeistert von den Innovationen bei I Squared und freue mich darauf, Teil eines Teams zu werden, das den Transport der Zukunft aufbaut."

Guillaume ist ein angesehener französischer Wirtschaftsführer, der vor allem für seine langjährige Tätigkeit bei der SNCF bekannt ist, wo er von 2008 bis 2019 als CEO tätig war. Während seiner Zeit als CEO leitete Guillaume eine bedeutende Umstrukturierung bei der SNCF, erweiterte die globale Reichweite der Bahngesellschaft und modernisierte ihre Dienstleistungen, um in der sich schnell entwickelnden Transportbranche wettbewerbsfähiger zu werden. Er war maßgeblich an der Förderung technologischer Innovationen und der Umsetzung strategischer Partnerschaften beteiligt, die die SNCF als wichtigen Akteur in der globalen Mobilität positionierten.

Neben seiner Managementposition bei SNCF hatte Guillaume auch andere einflussreiche Positionen inne, darunter als Vorsitzender von Eurostar und stellvertretender Vorsitzender der Keolis Group. Guillaume hatte auch verschiedene hochrangige Positionen im öffentlichen Dienst der französischen Regierung inne, darunter als stellvertretender Generalsekretär des Conseil d'Etat, der höchsten Verwaltungsgerichtsbarkeit Frankreichs, und als Stabschef der Minister für den öffentlichen Dienst und Arbeit. Er hat Abschlüsse von zwei französischen Institutionen, Sciences Po und Ecole Nationale d'Administration.

Guillaume schließt sich einem Netzwerk von etwa einem Dutzend leitender Politikberater bei I Squared an, die über Fachwissen in einer Vielzahl von Branchen verfügen, darunter Bundespolitik, Wasserinfrastruktur und Verkehr, um nur einige zu nennen. Eine vollständige Liste der leitenden Politikberater von I Squared finden Sie auf unserer Website.

Über I Squared

I Squared ist ein führender unabhängiger globaler Infrastrukturinvestor mit einem verwalteten Vermögen von über 40 Milliarden US-Dollar. Wir sind bekannt für die Entwicklung von Investitionsplattformen in Infrastrukturprojekten, bei denen wir klein anfangen und dann groß rauskommen. Wir nutzen globale Erkenntnisse und tiefgreifende lokale Informationen, um komplexe Probleme zu lösen, intelligentere Unternehmen zu fördern, lokalen Gemeinschaften zu dienen und in eine nachhaltigere Zukunft zu investieren, um Millionen von Menschen auf der ganzen Welt grundlegende Dienstleistungen zu bieten. Wir sind ein Team von über 280 Mitarbeitern mit Hauptsitz in Miami und Niederlassungen in Abu Dhabi, London, München, Neu-Delhi, São Paulo, Singapur, Sydney und Taipeh. Wir betreiben ein vielfältiges Portfolio von 86 Unternehmen in mehr als 70 Ländern mit über 66.000 Mitarbeitern in einer Vielzahl von Sektoren, darunter Versorgungsunternehmen, Energie, digitale Infrastruktur, Verkehr, Umweltinfrastruktur und soziale Infrastruktur. Weitere Informationen finden Sie unter www.isquaredcapital.com.

