Portfolioerweiterung stärkt QIAGENs Marktführerschaft bei automatisierten Lösungen für nicht-invasive Flüssigbiopsie in Kombination mit kompletten Workflows // Aktualisiertes ccfDNA-Kit mit urinbasiertem Protokoll für die Verwendung auf EZ1- und EZ2-Instrumenten verbessert Flüssigbiopsie-Workflows in der Krebsforschung // Neue QIAsymphony DSP-Circulating-DNA- und Maxi-Kits liefern hochwertige cfDNA für Downstream-Anwendungen

VENLO, Niederlande, Oct. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- QIAGEN (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute wichtige Aktualisierungen seiner Probentechnologielösungen für nicht-invasive Flüssigbiopsie-Anwendungen bekannt gegeben. Die aktualisierten und neuen Kits können in der Forschung sowie in klinischen Bereichen wie der Onkologie, der Pränatalmedizin und der Organtransplantation verwendet werden.

"Die Einführung neuer Kits sowie die Aktualisierungen unserer EZ2 Connect-Plattform unterstreichen das Engagement von QIAGEN, Flüssigbiopsie-Technologien weiter voranzutreiben", sagte Nitin Sood, Senior Vice President Leiter des Geschäftsbereichs Life Sciences bei QIAGEN. "Mit diesen Verbesserungen erweitern wir nicht nur unser Portfolio, um den vielfältigen Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden gerecht zu werden, sondern stärken auch unsere Führungsposition bei hochwertigen, automatisierten Lösungen in wichtigen Bereichen wie Onkologie, Pränatalmedizin und Organtransplantation."

Die Flüssigbiopsie ist eine nicht-invasive Methode, bei der Bioflüssigkeitsproben wie Blut oder Urin für den Nachweis und die Überwachung von krankheitsspezifischen Biomarkern verwendet werden. Sie ist vielversprechend für die personalisierte Medizin, insbesondere in der Onkologie, da sie eine Echtzeitüberwachung von Tumoren sowie des Behandlungserfolgs ermöglicht. QIAGENs breites Portfolio an Lösungen für Flüssigbiopsie-Anwendungen deckt dabei alle Arten von Analyten (zirkulierende zellfreie Nukleinsäuren, Tumorzellen, Exosomen) sowie alle molekularen Nachweistechnologien (Next-Generation-Sequencing [NGS], quantitative PCR, digitale PCR) ab.

Die Updates - entwickelt für die Verwendung auf den Instrumenten QIAsymphony und EZ2 Connect - sollen es Forschungs- und Molekulardiagnostiklaboren ermöglichen, die Ergebnisse bei der Verarbeitung höherer Probenvolumina, die für die onkologische Forschung und Diagnostik von entscheidender Bedeutung sind, zu verbessern:

Das aktualisierte EZ1&2 ccfDNA Kit unterstützt nun die vollautomatisierte, gleichzeitige Verarbeitung von 24 Proben mit bis zu 10 ml Serum oder Plasma - statt der bisherigen 8 ml - einschließlich eines neuen Protokolls für Urin. Diese Verbesserungen wurden speziell für die Krebsforschung und die Entdeckung von Biomarkern entwickelt und ermöglichen höhere Ausbeuten an zirkulierender zellfreier DNA (circulating cell-free DNA, ccfDNA) ohne manuelle Voranreicherungsschritte. Außerdem bieten sie Flexibilität bei nachgelagerten Arbeitsschritten mit geringeren Elutionsvolumina und höheren ccfDNA-Konzentrationen. Dieses Upgrade trägt der steigenden Nachfrage nach größeren Probenmengen Rechnung, die für den Nachweis von niedrigfrequenten Mutationen in Flüssigbiopsien unerlässlich sind.



unterstützt nun die vollautomatisierte, gleichzeitige Verarbeitung von 24 Proben mit bis zu 10 ml Serum oder Plasma - statt der bisherigen 8 ml - einschließlich eines neuen Protokolls für Urin. Diese Verbesserungen wurden speziell für die Krebsforschung und die Entdeckung von Biomarkern entwickelt und ermöglichen höhere Ausbeuten an zirkulierender zellfreier DNA (circulating cell-free DNA, ccfDNA) ohne manuelle Voranreicherungsschritte. Außerdem bieten sie Flexibilität bei nachgelagerten Arbeitsschritten mit geringeren Elutionsvolumina und höheren ccfDNA-Konzentrationen. Dieses Upgrade trägt der steigenden Nachfrage nach größeren Probenmengen Rechnung, die für den Nachweis von niedrigfrequenten Mutationen in Flüssigbiopsien unerlässlich sind. Das neu eingeführte QIAsymphony DSP Circulating DNA Kit (96) und das QIAsymphony DSP Circulating DNA Maxi Kit (192) sind vollautomatisierte Kits, die für die Extraktion von ccfDNA aus bis zu 10 ml Probenvolumen optimiert sind. Das reguläre Kit richtet sich an Labore, die gerade erst mit der Flüssigbiopsie beginnen oder nur über eine geringe Probenzahl verfügen, während das Maxi-Kit für Labore konzipiert ist, die routinemäßig mit Flüssigbiopsie-Proben arbeiten. Beide Kits sind für die In-vitro-Diagnostik (IVD) vorgesehen und entsprechen den CE-IVDR-Vorschriften in Europa sowie den FDA-Vorschriften in den USA.



Die neuen QIAsymphony-Kits vervollständigen QIAGENs automatisierte DSP Circulating DNA-Produktfamilie und bieten Laboren in Forschung und molekularer Diagnostik eine umfassende Lösung für die ccfDNA-Isolierung, die eine Vielzahl von Probenvolumina und Durchsatzanforderungen unterstützt. Die Kits sind für hochsensitive nachgelagerte Analysen wie Next-Generation-Sequencing (NGS), digitale PCR (dPCR) und Echtzeit-PCR von entscheidender Bedeutung. Somit sind sie ein wesentlicher Bestandteil nicht-invasiver diagnostischer Verfahren, die Patientinnen und Patienten zugutekommen, indem sie einen früheren und genaueren Nachweis von Erkrankungen wie Krebs ermöglichen.

Die Upgrades ergänzen das PAXgene Urine Liquid Biopsy Set, das kürzlich von PreAnalytiX, dem Joint Venture von QIAGEN und BD, auf den Markt gebracht wurde. Das neue Set, das von QIAGEN vermarktet wird, ermöglicht eine zuverlässigere Analyse von cfDNA aus Urin als je zuvor.

Weitere Informationen zu QIAGENs Liquid-Biopsy-Portfolio finden Sie unter www.qiagen.com/applications/liquid-biopsy

