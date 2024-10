Die Pfizer-Aktie verzeichnete am Montag deutliche Verluste an der New Yorker Börse. Der Kurs fiel um 2,1 Prozent auf 29,57 USD, wobei das Tagestief bei 29,29 USD lag. Trotz dieser negativen Entwicklung gab es auch positive Nachrichten für den Pharmakonzern. Eine Phase-3-Studie zur Kombination der Medikamente Talzenna und Xtandi bei metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakrebs zeigte statistisch signifikante Verbesserungen beim Gesamtüberleben der Patienten.

Aktivistischer Investor sorgt für Spannung

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt der Einstieg des aktivistischen Investors Starboard Value, der laut Berichten eine Beteiligung von rund einer Milliarde Dollar an Pfizer erworben hat. Der Investor drängt offenbar auf substanzielle Veränderungen, um die Unternehmensleistung zu verbessern. In der kommenden Woche ist ein Treffen zwischen Pfizer-CEO Albert Bourla und Vertretern von Starboard Value geplant, was die Spekulationen über mögliche strategische Neuausrichtungen weiter anheizt.

