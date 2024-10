Bei einer besonderen Veranstaltung am Rande des UN-Zukunftsgipfels (United Nations Summit of the Future), der im UN-Hauptquartier in New York abgehalten wurde, unterzeichneten die Digital Cooperation Organization (DCO) und das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) eine neue Vereinbarung zur Förderung einer erweiterten digitalen Zusammenarbeit, um die digitale Transformation weltweit zu beschleunigen und die Bemühungen um die Erreichung der UN Sustainable Development Goals (SDGs) bis zum Jahr 2030 zu verstärken.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241010593266/de/

DCO and UNDP enter a new partnership to bridge global digital divide and accelerate progress towards the SDGs through strengthened digital collaboration. (Photo: AETOSWire)

DCO-Generalsekretärin Deemah AlYahya und UNDP- Administrator Achim Steiner unterzeichneten ein globales Memorandum of Understanding, um die Zusammenarbeit zur Weiterentwicklung der Digitalpolitik, zur Verbesserung digitaler Indizes und Forschung, zur Verbesserung der digitalen Kapazitäten und Fähigkeiten, zur Förderung digitaler Lösungen und einer sinnvollen Beteiligung von Frauen an Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) sowie zur Förderung der globalen Interessenvertretung zur Überbrückung der digitalen Kluft auszubauen.

"Die DCO ist bestrebt, Hand in Hand mit den Stakeholdern an der Überbrückung der digitalen Kluft zu arbeiten, um sicherzustellen, dass jede Nation, jedes Unternehmen und jeder Einzelne gleichberechtigten Zugang zu den Möglichkeiten der digitalen Wirtschaft erhalten", betonte DCO-Generalsekretärin Deemah AlYahya. "Heute sind wir erfreut, unsere Zusammenarbeit mit dem UNDP zu stärken, wodurch wir die digitale Zusammenarbeit vorantreiben und sinnvolle Synergien fördern können. Indem wir unsere gemeinsamen Visionen und Ziele aufeinander abstimmen, liegt unser Fokus auf der Umsetzung konkreter Initiativen, um die digitale Transformation zu beschleunigen und zur Erreichung der SDGs auf globaler Ebene beizutragen."

Im Jahr 2023 verfügte rund ein Drittel der Weltbevölkerung, also 2,6 Milliarden Menschen, über keinen Zugang zum Internet. Die Kluft bei der Konnektivität der Haushalte zwischen städtischen und ländlichen Gebieten ist weltweit nach wie vor mit etwa 72% der städtischen Haushalte, die über Zugang verfügen, erheblich das sind zweimal so viel, wie in ländlichen Gebieten mit lediglich 38%. Darüber hinaus sind die regionalen Unterschiede nach wie vor sehr groß. In Afrika südlich der Sahara liegt die Internetdurchdringung bei etwa 30% im Vergleich zu einer Penetration von über 90% in Nordamerika. Infolgedessen hat das UNDP die digitale Transformation in seinen 2022-2025 Strategic Plan integriert und erkennt dies als entscheidenden Treiber für das Erreichen der SDGs bis zum Jahr 2030.

"Die Auswirkungen der digitalen Transformation auf Volkswirtschaften, die Servicebereitstellung und die Gesellschaft sind tiefgreifend diese Transformation verbessert die Zugänglichkeit von Informationen, steigert die Produktivität und erleichtert die datengesteuerte Entscheidungsfindung", so UNDP-Administrator Achim Steiner. "Aber diese Transformation erfordert entschlossenes und nachhaltiges Handeln unterstützt durch transformative Richtlinien und Agenden. Die Freisetzung des vollen Potenzials der digitalen Transformation erfordert Zusammenarbeit über Grenzen, Branchen und die gesamte digitale Gesellschaft hinweg. Die Bedeutung der digitalen Zusammenarbeit kann nicht genug betont werden."

Diese heute unterzeichnete neue globale Partnerschaft baut auf der erstmaligen Digital for Sustainable Development (D4SD) Initiative auf, die das Regional Bureau for Arab States in UNDP letztes Jahr bei der UN-Generalversammlung mit der DCO als einem der Gründungspartner ins Leben rief.

Weitere Informationen über die DCO finden Sie unter

www.DCO.org

www.twitter.com/DCOrg

www.linkedin.com/company/DCOrg

Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte media@DCO.org

Quellenangabe: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241010593266/de/

Contacts:

DCO

Ahmed Bayouni

Media@dco.org

UNDP

Lujain Ramadan Program Analyst Digital for Development

lujain.ramadan@undp.org