Die irische Billigfluglinie Ryanair hat angekündigt, ihr Flugangebot in Deutschland ab Sommer 2025 drastisch zu reduzieren. Fluglinienchef Eddie Wilson erklärte in Hamburg, dass Dortmund, Dresden und Leipzig nicht mehr angeflogen würden. In Hamburg soll das Angebot um 60 Prozent gekürzt werden, während Berlin 20 Prozent weniger Flüge erhalten soll. Als Grund für diese Entscheidung nannte Wilson die zu hohen Kosten in Deutschland, insbesondere die Luftverkehrssteuer und Flugsicherungsgebühren. Er forderte die Bundesregierung auf, diese Abgaben zu senken oder abzuschaffen, um die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Luftverkehrsmarktes zu verbessern.

Auswirkungen auf den Standort Deutschland

Der Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften (BDF) zeigte sich von der Ankündigung wenig überrascht und sprach von einer "negativen Dynamik" für den Luftverkehrsstandort Deutschland. Auch der Flughafenverband ADV warnte vor einem Verlust der Wettbewerbsfähigkeit. Insgesamt plant Ryanair, sein Angebot in Deutschland im kommenden Sommer um zwölf Prozent zu reduzieren und 22 Strecken zu streichen. Obwohl das Unternehmen keinen direkten Stellenabbau plant, rechnet Wilson mit Arbeitsplatzverlusten in angrenzenden Branchen wie dem Taxigewerbe und der Gastronomie.

