Das Angebot hilft Erstausrüstern und Industriesoftware-Anbietern, ihre Produkte bis zu 3x schneller zu entwickeln und die Betriebskosten um 80 zu senken

Cognite, die Daten- und KI-Autorität für die Industrie, hat heute die Markteinführung von Cognite Embedded bekannt gegeben. Dieses neue Angebot hilft Erstausrüstern (OEMs) und Anbietern von Industriesoftware (ISVs), die Markteinführungszeit zu verkürzen, die Gesamtbetriebskosten signifikant zu senken und ihre digitalen Lösungen mit KI-fähigen Architekturen zukunftssicher zu machen. Ermöglicht wird dies durch Cognite Data Fusion, die führende Industriedatenplattform von Cognite, und Cognite Atlas AI®, die Low-Code-Workbench für industrielle Agenten.

Cognite Launches "Cognite Embedded" to Accelerate Innovation for Equipment Manufacturers and Industrial Software Builders (Photo: Business Wire)