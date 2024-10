NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-KURZNACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN USA

Rouyn-Noranda, Kanada, 10. Oktober 2024 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. ("Abcourt" oder die "Corporation") (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) freut sich, den Abschluss einer nicht vermittelten Privatplatzierung von 20.866.666 Einheiten des Unternehmens ("Einheiten") zu einem Preis von 0,06 $ pro Einheit für einen Bruttoerlös von 1.251.999,96 $ bekanntzugeben (die "Privatplatzierung").

"Ich möchte unseren derzeitigen Aktionären für ihre fortwährende Unterstützung danken und NQ Investissement Minier als neuen Aktionär von Abcourt begrüßen", so Pascal Hamelin, CEO von Abcourt. "Die Beteiligung und das Interesse von NQ Investissement Minier an unserem Unternehmen sind eine wichtige Unterstützung der Branche und unterstreichen das Potenzial unserer Projekte."

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens ("Stammaktie") und einem Warrant zum Kauf von Stammaktien ("Warrant"). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Preis von 0,08 $ für einen Zeitraum von 36 Monaten.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Privatplatzierung zur Förderung von Erschließungs- und Explorationsaktivitäten beim Goldprojekt Sleeping Giant im Abitibi-Grünsteingürtel in Quebec zu verwenden.

Die Privatplatzierung unterliegt weiterhin der Genehmigung der TSX Venture Exchange. Alle im Zusammenhang mit der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist, die an dem Tag endet, der vier Monate plus einen Tag nach dem Tag ihrer Emission liegt.

Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (dem "U.S. Securities Act") oder anderen staatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen daher nicht innerhalb der USA angeboten oder verkauft werden, außer in Übereinstimmung mit den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und den geltenden Anforderungen an staatliche Wertpapiere oder aufgrund von Ausnahmen davon. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf es in einem Staat, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, ein Verkauf der Wertpapiere stattfinden.

Über NQ Investissement Minier

NQ Investissement Minier wurde als gemeinsame Initiative der Société de développement de la Baie-James (SDBJ) und der Administration Régional Baie-James (ARBJ) ins Leben gerufen. Der Investmentfonds ist auf die Finanzierung von Bergbauunternehmen spezialisiert, die sich den Grundsätzen der nachhaltigen Entwicklung im Gebiet Nord-du-Québec verpflichten.

ÜBER Abcourt Mines Inc.

Abcourt Mines Inc. ist ein Explorationsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Québec. Abcourt ist Eigentümer des Mühlen- und Minenkomplexes Sleeping Giant, auf den sich die Aktivitäten des Unternehmens konzentrieren.

Weiterführende Informationen erhalten Sie auf unserer Website www.abcourt.ca und in unseren Unterlagen unter dem Profil von Abcourt auf www.sedarplus.ca bzw. über:

Pascal Hamelin

President and CEO

T: (819) 768-2857

E: phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert, Investor Relations

Reseau ProMarket Inc.,

T: (514) 722-2276, DW 456

E: dany.cenac-robert@reseaupromarket.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Zu diesen zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen über die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Verwendung der verfügbaren Mittel nach Abschluss der Privatplatzierung sowie über Erwartungen in Bezug auf andere Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen erwartet oder annimmt, dass sie in Zukunft eintreten werden oder können. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, gehören unter anderem Verzögerungen bei der Erlangung oder Nichterlangung der erforderlichen Genehmigungen, Unsicherheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzierungen, Veränderungen auf den Aktienmärkten, Inflation, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Erschließung von Projekten, andere Risiken, die mit der Mineralexplorations- und -erschließungsbranche verbunden sind, und jene Risiken, die in den auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca veröffentlichten Dokumenten des Unternehmens dargelegt sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht auf diese Informationen verlassen, da sie nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten und nicht garantiert werden kann, dass diese Ereignisse innerhalb des angegebenen Zeitrahmens oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Service Provider) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

