Die Jenoptik-Aktie verzeichnete am Mittwoch einen volatilen Handelsverlauf an der Frankfurter Börse. Während der Kurs im Tagesverlauf zeitweise auf 28,36 Euro sank, was einem Rückgang von 2,2 Prozent entsprach, erholte sich das Papier später leicht. Trotz der aktuellen Schwankungen bleibt die langfristige Perspektive des Unternehmens positiv. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr einen Gewinn pro Aktie von 1,67 Euro und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 38,50 Euro an.

Dividendenerwartungen und Geschäftsentwicklung

Für das Geschäftsjahr 2024 rechnen Experten mit einer Dividendenausschüttung von 0,404 Euro je Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten eine positive Entwicklung: Der Umsatz stieg um 5,10 Prozent auf 284,66 Millionen Euro, während der Gewinn je Aktie von 0,35 Euro auf 0,42 Euro zulegte. Diese Ergebnisse unterstreichen das Wachstumspotenzial von Jenoptik trotz der aktuellen Marktvolatilität.

