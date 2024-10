Der Blackrock Greater Europe Investment Trust plc hat kürzlich einen strategischen Schritt unternommen, um den Wert für seine Aktionäre zu steigern. Das Unternehmen erwarb 25.000 eigene Stammaktien zu einem durchschnittlichen Preis von 578,94 Pence pro Aktie, die nun in der Firmenkasse gehalten werden. Nach Abwicklung dieses Kaufs am 14. Oktober 2024 wird sich das ausgegebene Aktienkapital des Unternehmens auf 98.641.640 Stammaktien belaufen, wobei 19.287.298 Aktien in der Firmenkasse verbleiben. Diese Maßnahme unterstreicht das Vertrauen des Managements in die langfristige Performance des Trusts.

Aktuelle Nettoinventarwerte

Parallel dazu wurden die ungeprüften Nettoinventarwerte des Trusts zum Geschäftsschluss am 9. Oktober 2024 veröffentlicht. Der Kapitalwert pro Aktie lag bei 621,42 Pence, während der Wert einschließlich des laufenden Jahreseinkommens 626,99 Pence betrug. Diese Zahlen bieten Investoren einen aktuellen Einblick in die finanzielle Gesundheit und Leistungsfähigkeit des Trusts und dienen als wichtige Indikatoren für potenzielle Anlageentscheidungen.

Anzeige

Blackrock Greater Europe Investmnet-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Blackrock Greater Europe Investmnet-Analyse vom 11. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Blackrock Greater Europe Investmnet-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Blackrock Greater Europe Investmnet-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 11. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Blackrock Greater Europe Investmnet: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...