Oldenburg, den 14. November 2024 (pta/14.11.2024/17:33) - Nachfolgend übermitteln wir Ihnen den aktuellen Nettoinventarwert / Net Asset Value (NAV) der Trade & Value AG:

Der NAV beläuft sich zum 31. Oktober 2024 auf 1,50 Euro / Aktie.

Der NAV ist gegenüber dem Vormonat unverändert (+ 0,00 Euro je Aktie).

Im Oktober 2024 verlor der Dax um rund 247 Punkte. Die Handelsspanne lag bei rund 642 Punkten.

Der Oktober, vor allem die zweite Oktoberhälfte, stand unter dem Eindruck der Präsidentschaftswahlen in den USA, die dann am 5. November stattfanden. Und in deren Nachgang die Ampel-Koalition in Deutschland ihr Ende fand. Entsprechend beschäftigen uns aus aktueller Sicht die Folgen dieser Entwicklung. Dabei ist zu beachten, dass vieles im Fluss ist, gerade was die Umsetzung der ,Wahlversprechen' in den USA betrifft.

Das größte Risiko der Präsidentschaft Donald Trumps ergibt sich aus ihren Widersprüchen. Wirtschaftswachstum durch Deregulierung und Steuersenkungen bei gleichzeitiger Massenabschiebungen, Handelskriege und diverser protektionistischer Maßnahmen (jeweils wachstumsschwächend und inflationsfördernd). Obendrauf soll es niedrige Zinsen, einen starken Dollar und sinkende Haushaltsausgaben geben.

Es ist die eierlegende Wollmilchsau, die hier versprochen wird. Spannend zu beobachten, dürfte werden, ob Tesla Autos in China verkaufen kann, während der Vorstand Teil einer Regierung ist, die Handelskrieg und Technologieabschottung gegenüber China betreibt. Kurz gesagt, vieles macht in seiner Gesamtheit keinen Sinn und genauso wirken auch die Nicht-US-Märkte Anfang November. Irritiert.

Sicher ist: Aktuell wird das Thema der Massendeportationen stark unterschätzt. Wenn mehr als 2 Millionen Menschen (Trump: 20-30 Millionen) außer Landes geschafft werden, dann wird dies einen stark negativen Einfluss auf die US-Wirtschaft haben und somit auch auf die Nachfrage nach Produkten aus Deutschland. Die USA ist aktuell der größte Handelspartner Deutschlands.

Kombiniert sich dies mit den zu erwartenden Zöllen, wird es für die deutsche Wirtschaft insgesamt sehr ungemütlich. Insbesondere aber für die deutsche Automobilbranche, die ggf. Produktionskapazitäten in den USA aufbauen muss, während sie zugleich die kostspielige Transformation zu elektrischen Fahrzeugen bewältigt, die mehr sind, als ein Auto bisher war. Eine weitere Tatsache ist, dass die chinesische Konkurrenz auch in Zukunft auf diesem Markt vertreten sein wird. Das heißt, die Innovationszyklen bleiben beschleunigt und der Kostendruck bleibt hoch.

Für die deutsche Wirtschaft bestätigte sich derweil, dass es die letzten Monate nicht gut lief. Das betrifft nicht nur die Autokonzerne, sondern wie erwartet auch die Chemiebranche und es gab in der aktuellen Berichtssaison dann doch noch erstaunlich viele Prognosekorrekturen. In diesem Sinne sehen wir das Aus der Ampel-Regierung positiv, weil so die Blockade politischer Maßnahmen verkürzt wird.

Dies könnte sich zeitlich mit konjunkturstützenden Maßnahmen in China kombinieren, die wir nicht vor Q1 2025 erwarten, und die dann negativen Effekten aus den USA entgegenwirken.

Die Trade & Value AG hat im Oktober eine Kapitalerhöhung zu 1,45 Euro je Aktie beschlossen, deren Zeichnungsfrist dann bis zum 19.11.2024 verlängert wurde. Den Zeichnungsschein finden Sie auf unserer Internetseite http://www.tav.ag.

Je nach Bank kann es sein, dass unsere Aktionäre nicht über die Kapitalerhöhung informiert wurden, bitte wenden Sie sich in diesem Falle gerne an uns.

Die Kapitalerhöhung ist der Abschluss der Umbauphase des Unternehmens und soll zur Erhöhung des für Investitionen und den Handel bereitstehenden Kapitals beitragen.

Weitere Informationen können Sie auch dem Aktionärsbrief zur Kapitalerhöhung entnehmen: https://www.tav.ag/pdf/ PM241018.pdf

Die Ausführungen zum Markt und unserem Handeln dienen dem Ziel, ein besseres Verständnis für unser Vorgehen und dem zugrunde liegenden Denken zu vermitteln. Falls Sie hierzu Gedanken haben, senden Sie uns diese gerne.

Allgemeine Erläuterung zum NAV:

Der Nettoinventarwert je Aktie berechnet sich aus dem Verkehrswert des Gesellschaftsvermögens inkl. Forderungen, abzüglich der Verbindlichkeiten und Rückstellungen, geteilt durch die Aktienanzahl. Wir berechnen den Nettoinventarwert mit größtmöglicher Sorgfalt, weisen jedoch darauf hin, dass der ermittelte Wert nicht auf geprüften Zahlen beruht. Abweichungen können sich beispielsweise aus einer geänderten steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Das Basiskapital ergibt sich aus dem aktuellen Bargeldbestand abzüglich der bis Ende 2024 zu erwartenden Kosten.

Sofern in dieser Kapitalmarktmeldung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der Trade & Value AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Diese Unternehmensmitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der Aktien der Trade & Value AG dar.

