DJ PTA-Adhoc: Trade & Value AG: Beendigung der Veräußerung eigener Aktien

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Trade & Value AG: Beendigung der Veräußerung eigener Aktien

München, den 28. April 2025 (pta000/28.04.2025/21:01 UTC+2)

Der Vorstand der Trade & Value AG hatte am 01.08.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die von der Gesellschaft gehaltenen 18.900 eigenen Aktien (dies entspricht rund 5,04 % des Grundkapitals) über den Börsenplatz Hamburg zu verkaufen. Die Aktien sollten zum jeweils aktuellen Nettoinventarwert zum Verkauf gestellt werden.

Aufgrund fehlender Nachfrage zu diesem Preis haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, die von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien nicht mehr über den Börsenplatz Hamburg zu verkaufen.

