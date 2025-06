DJ PTA-News: Trade & Value AG: Nettoinventarwert 2025-05

Trade & Value AG: Nettoinventarwert 2025-05

München, den 1. Juni 2025

nachfolgend übermitteln wir Ihnen den aktuellen Nettoinventarwert / Net Asset Value (NAV) der Trade & Value AG:

Der NAV beläuft sich zum 31. Mai 2025 auf 1,70 Euro / Aktie.

Der NAV erhöht sich gegenüber dem Vormonat um + 0,08 Euro je Aktie.

Im Mai 2025 legte der Dax um rund 1.501 Punkte zu. Die Handelsspanne lag bei rund 1.730 Punkten.

Ein wenig erinnert uns die aktuelle Situation an die Finanzkrise 2007 und 2008. Damals war seit März 2007 klar (siehe Bear Sterns), dass da etwas Größeres am Köcheln ist, und dennoch wollten ,die Märkte' das nicht antizipieren. Es brauchte bis November 2007, ehe die Kurse an den Börsen begannen nachhaltig zu fallen. Das dann jedoch merklich bis Februar 2009.

Wie schon im letzten Monat ausgeführt, passen die Zahlen für uns aktuell nicht zur Realität. Das Börsenverhalten entsprechend auch nicht. Eine aktuelle Recherche von Reuters weist auf massive Verluste bei den Unternehmen hin. Dabei wurden 56 Unternehmen im S&P, STOXX600 und Nikkei225 untersucht und allein bei diesen ca. 34 Mrd. Dollar an entgangenen Einnahmen durch Trumps Vorgehensweise ausgemacht. Das ist ein erster mit Zahlen versehender Hinweis auf zu erwartende Verluste in der künftigen Unternehmensberichterstattung.

Der aktuell optimistische Markt hat einen Begriff für Trump ersonnen: ,Taco'. Was meint: ,Trump always chickens out'. Wenn man sich nun fragt, wann der Spaß an den Börsen ein Ende finden könnte, dann ist das Belustigen über Trump auf jeden Fall ein Warnhinweis. Dass Trump zwischendrin der EU mit 50% Zöllen drohte und die Verhandlungsfrist verkürzte (was er wieder zurücknahm), ist ebenfalls ein Warnhinweis. Und dass es in diesen Verhandlungen zwischen der EU und den USA wohl auch darum geht, dass die EU gegenüber China ebenfalls Zölle verhängen soll, ist ein weiterer Warnhinweis. Kürzlich angekündigte Zölle auf US-Stahlimporte über 50% verbessern das Bild nicht.

Am prägnantesten ist jedoch, dass der sogenannte ,Waffenstillstand' zwischen den USA und China aktuell nicht hält. Man beharkt sich bereits wieder, wenn auch weniger lautstark.

Der Juni wird aus unserer Sicht wesentlich ruckeliger, da sich die Fristen für die Zollverhandlungen ihrer Wahrheit nähern. Und die ersten Briefe mit einer Entscheidung über die Zölle seitens der US-Administration vermutlich Anfang Juli versendet werden. Das Timing ist völlig unklar und 'der Markt' ist scheinbar immer überrascht.

Im Mai haben wir von der aktuell guten Stimmung sichtbar profitiert. Der NAV-Gewinn ist auf unsere Positionierung im Rüstungs- und Telekombereich zurückzuführen. Inwieweit wir die Positionen nun wieder reduzieren, stellt sich als Frage und ist noch nicht beantwortet. Das Sentiment im Gespräch mit interessierten Anlegern aber auch reinen Beobachtern ist klar negativ. Das war bisher unser Hauptargument, um die Positionierung entgegen unserer eigenen Skepsis durchzuhalten.

Die Ausführungen zum Markt und unserem Handeln dienen dem Ziel, ein besseres Verständnis für unser Vorgehen und dem zugrunde liegenden Denken zu vermitteln. Falls Sie hierzu Gedanken haben, senden Sie uns diese gerne.

Allgemeine Erläuterung zum NAV:

Der Nettoinventarwert je Aktie berechnet sich aus dem Verkehrswert des Gesellschaftsvermögens inkl. Forderungen, abzüglich der Verbindlichkeiten und Rückstellungen, geteilt durch die Aktienanzahl. Wir berechnen den Nettoinventarwert mit größtmöglicher Sorgfalt, weisen jedoch darauf hin, dass der ermittelte Wert nicht auf geprüften Zahlen beruht. Abweichungen können sich beispielsweise aus einer geänderten steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Das Basiskapital ergibt sich aus dem aktuellen Bargeldbestand abzüglich der bis Ende 2024 zu erwartenden Kosten.

Sofern in dieser Kapitalmarktmeldung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der Trade & Value AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Diese Unternehmensmitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der Aktien der Trade & Value AG dar.

