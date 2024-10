Designing Better Maps hat Kartografen zwei Jahrzehnte lang dabei geholfen, erfolgreiche und ansprechende Karten zu erstellen

Esri, der weltweit führende Anbieter von Standortinformationen, gab heute die Veröffentlichung von Designing Better Maps: A Guide for GIS Users dritte Auflage bekannt. Die preisgekrönte Autorin und Kartografieexpertin Cynthia A. Brewer stützt sich bei der Erstellung dieses wertvollen Leitfadens auf ihre vielseitigen Erfahrungen akademische Forschung, Lehre, Betreuung und Zusammenarbeit mit Studierenden und Analysten sowie die Zusammenarbeit mit Kartografen in Bundesbehörden.

Mit mehr als 400 farbigen Abbildungen wendet Designing Better Maps bewährte Designverfahren sowohl auf Referenz- als auch auf statistische Karten an. Das Buch enthält außerdem fachkundige Anleitungen zur Planung, zur Verwendung von Grundkarten, Maßstäben und Zeit, zur Anwendung von Schriftarten und Beschriftungen, einschließlich Farbe, zur Anpassung von Symbolen, zur Veröffentlichung und Weitergabe von Karten und vieles mehr

Seit mehr als 19 Jahren ist Designing Better Maps: A Guide for GIS Users eine unverzichtbare Lektüre für Kartografen, die die Technologie des Geoinformationssystems (GIS) branchen- und sektorübergreifend einsetzen, darunter Regierungsbehörden sowie kommerzielle, kreative und akademische Organisationen. Diese dritte Auflage setzt die bewährten Qualitäten des Buches fort, das sich durch seine klare und effiziente Betonung der kartografischen Kernkonzepte auszeichnet und mit neuen und verbesserten Designpraktiken aktualisiert wurde.

Die Verfasserin Cynthia A. Brewer ist Professorin für Geografie an der Pennsylvania State University und unterrichtet Einführungskurse in Kartografie und Kartendesign. Gleichzeitig berät sie Masterstudierende, die im Bereich Kartografie arbeiten. Sie war als Beraterin für Karten- und Atlasdesign für das US Census Bureau, das US Geological Survey, das National Cancer Institute, das National Center for Health Statistics und den National Park Service tätig. 2023 wurde ihr für ihre herausragenden Leistungen auf diesem Gebiet die höchste Auszeichnung der Internationalen Kartografischen Gesellschaft, die Carl-Mannerfelt-Goldmedaille, verliehen.

Designing Better Maps: A Guide for GIS Users dritte Auflage ist als Taschenbuch (ISBN: 9781589487826, 84,99 US-Dollar) und als E-Book (ISBN: 9781589487833, 84,99 US-Dollar) erhältlich. Das Buch ist bei den meisten Online-Händlern weltweit erhältlich. Interessierte Händler können sich an den Buchvertrieb von Esri Press, Ingram Publisher Services, wenden.

