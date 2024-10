Die Scout24-Aktie verzeichnete am Dienstag einen deutlichen Rückgang im XETRA-Handel. Trotz vielversprechender Jahresprognosen und eines kürzlich erreichten 52-Wochen-Hochs von 80,00 EUR fiel der Kurs um 2,1 Prozent auf 78,20 EUR. Diese Entwicklung steht im Kontrast zu den optimistischen Einschätzungen von Analysten, die ein durchschnittliches Kursziel von 79,49 EUR prognostizieren.

Dividendenaussichten und Zukunftsperspektiven

Für das laufende Jahr rechnen Experten mit einer leichten Erhöhung der Dividende auf 1,22 EUR pro Aktie, verglichen mit 1,20 EUR im Vorjahr. Diese positive Prognose spiegelt das Vertrauen in die zukünftige Geschäftsentwicklung wider. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Gewinn von 2,70 EUR je Aktie erwartet, was die robuste Position des Unternehmens im Markt unterstreicht. Die Veröffentlichung der Q3 2024-Ergebnisse am 31. Oktober wird weitere Einblicke in die aktuelle Geschäftslage liefern.

