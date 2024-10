Tokio (ots/PRNewswire) -Würdigung des Gründers und CEO von steAm, Inc., Jazzpianist, Mathematiker und Produzent des Themaprojekts Expo 2025, der in Zusammenarbeit mit Clé de Peau Beauté die nächste Generation von Mädchen durch STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, and Math) inspirieren wird.Clé de Peau Beauté, die Luxus-Hautpflege- und Make-up-Marke, fühlt sich geehrt, Sachiko Nakajima als Empfängerin des Power of Radiance Awards 2025 für ihren unermüdlichen Einsatz zur Förderung der STEAM-Bildung bekannt zu geben. Frau Nakajima machte sich erstmals einen Namen in der STEAM-Branche, als sie als erste Japanerin eine Goldmedaille bei der Internationalen Mathematik-Olympiade in der High School gewann. Als Jazzpianistin leitet sie auch die Kurage Band Vida: Concerto of Five Senses - eine Gruppe von Musikern, die STEAM durch die fünf Sinne zum Leben erweckt. Ihre Erfahrungen im Bereich STEAM brachten sie 2017 dazu, steAm, Inc. zu gründen, eine Organisation, die sich der STEAM-Bildung und der Freisetzung des kreativen Potenzials in jedem Menschen widmet.Mit den jährlichen Power of Radiance Awards werden Frauen gewürdigt, die sich in ihren Gemeinden für die Bildung von Mädchen einsetzen. Die Auszeichnungen wurden 2019 ins Leben gerufen und basieren auf der Überzeugung von Clé de Peau Beauté, dass der Schlüssel zu einer besseren Welt in der Erschließung des Potenzials von Mädchen liegt, insbesondere durch STEAM-Bildung.Die Arbeit von Frau Nakajima verkörpert diese Überzeugung und ist perfekt auf die Mission von Clé de Peau Beauté abgestimmt, Mädchen durch Bildung zu stärken und letztendlich die anhaltende Kluft zwischen den Geschlechtern im Bereich STEAM zu schließen, um so eine bessere Zukunft für alle zu fördern. Im Global Gender Gap Report 2024 des Weltwirtschaftsforums wird Japan auf Platz 118 von 146 Ländern in Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter eingestuft, was erhebliche Ungleichheiten in Bereichen wie STEM[1] unterstreicht. Trotz Japans Position als eine der größten Volkswirtschaften der Welt und der weltweit herausragenden Leistungen japanischer Mädchen in Mathematik und Naturwissenschaften[2] sind nur 16 % der STEM-Absolventen in Japan Frauen[3]. Frau Nakajimas Bemühungen zielen darauf ab, diese Ungleichheit zu beseitigen, indem sie die Barrieren abbaut, die Frauen und Mädchen traditionell davon abgehalten haben, eine STEM-Bildung und -Karriere zu verfolgen.Mit den Power of Radiance Awards möchte Clé de Peau Beauté eine globale Gemeinschaft von Frauen aufbauen, die sich für einen positiven Wandel einsetzen. Frau Nakajima traf Reshma Saujani, die Empfängerin des Power of Radiance 2024 Award und Gründerin von Girls Who Code und Moms First, bei einer Veranstaltung von Clé de Peau Beauté anlässlich des International Day of the Girl in New York. Während der Veranstaltung tauschten Frau Saujani und andere Befürworterinnen der Geschlechtergleichstellung Ideen darüber aus, wie Frauen sich gegenseitig unterstützen können, um die nächste Generation von Mädchen in STEAM zu stärken. Als Preisträgerin des Power of Radiance 2025 Award wird Frau Nakajima die Bemühungen und das Vermächtnis der Preisträger vor ihr, einschließlich Frau Saujani, fortführen, indem sie diese globalen Erkenntnisse in ihre Arbeit in Japan einbringt.Als Empfängerin des Power of Radiance Awards 2025 erhält Frau Nakajima ein Stipendium, das ihre Bemühungen unterstützt und die Wirkung ihrer Arbeit und ihrer Mission, Mädchen und Frauen zu inspirieren und ihr Interesse an STEAM-Feldern zu wecken, verstärkt.Dazu gehört auch ihr Engagement bei der Asia Foundation, wo sie am Projekt "STEM ConnectHER" arbeitet. Diese Initiative zielt darauf ab, ein regionales Netzwerk von Frauen in STEM-Feldern im gesamten asiatisch-pazifischen Raum aufzubauen, das Hochschulstudenten und Fachleuten Mentoring und Unterstützung bietet. Darüber hinaus engagiert sich Frau Nakajima aktiv für "Suri-Joshi", ein Programm, das Workshops organisiert und Online-Inhalte erstellt, um Mädchen und ihre Mütter zu ermutigen, die Freude an der Mathematik zu entdecken. Die Initiative zielt darauf ab, Stereotypen abzubauen und jungen Frauen den Zugang zu Mathematik zu erleichtern, insbesondere in Regionen, in denen es kaum weibliche Vorbilder im Bereich STEM gibt.Frau Nakajima nimmt auch an den Aktivitäten der Expo 2025 teil, wo sie als thematische Projektproduzentin für den Playground of Life: Jellyfish Pavilion tätig ist. Auf der Grundlage ihres multidisziplinären Fachwissens und ihres festen Glaubens an die Kraft des individuellen Engagements, um Veränderungen zu bewirken, wird sie einen gemeinschaftlichen und integrativen Raum schaffen, in dem die Menschen durch Lernen, Kunst und vieles mehr Spaß und Freude am Leben erleben können."Es ist mir eine Ehre, den Clé de Peau Beauté's Power of Radiance Award zu erhalten, der maßgeblich dazu beigetragen hat, die nächste Generation von Mädchen zu fördern und die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern in der STEAM-Ausbildung auf der ganzen Welt zu bekämpfen. Sowohl die Ausbildung als auch die Berufe in diesen Bereichen sind von Männern dominiert, aber das Geschlecht hat keinen Einfluss auf Kreativität und Innovation. Ich freue mich darauf, mit Clé de Peau Beauté zusammenzuarbeiten, um die Behauptung, dass STEAM nichts für Mädchen und Frauen ist, zu widerlegen. Ich glaube, dass die Gleichstellung der Geschlechter und alle Formen der Inklusion in STEAM nicht nur vorteilhaft, sondern für eine fortschrittliche Gesellschaft unerlässlich sind", sagte Frau Nakajima."Seit 2019 sind die Power of Radiance Awards ein zentraler Pfeiler unseres philanthropischen Engagements, mit dem wir Frauen ehren, die auf der ganzen Welt durch Bildung einen positiven Wandel bewirken . Wir freuen uns, unser Engagement für die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung von Mädchen im kommenden Jahr durch unsere Zusammenarbeit mit Frau Nakajima und steAm, Inc. zu vertiefen", sagte Mizuki Hashimoto, Chief Brand Officer von Clé de Peau Beauté.Clé de Peau Beauté ist davon überzeugt, dass jeder Mensch das Potenzial besitzt, seine innere Ausstrahlung zu nutzen, um positive Veränderungen zu bewirken. Aus diesem Grund hat die Marke eines ihrer bekanntesten Produkte für den ersten Schritt, The Serum, ausgewählt und einen Teil seines Umsatzes für diese Mission zur Verfügung gestellt. Mit den Power of Radiance Awards möchte Clé de Peau Beauté Mädchen und Frauen dazu befähigen, sich selbst und ihren Gemeinschaften eine bessere Zukunft zu ermöglichen.Informationen zu Sachiko NakajimaSachiko Nakajima ist Musikerin, Mathematikerin, STEAM-Pädagogin und Medienkünstlerin. Sie ist die Gründerin und Geschäftsführerin von steAm, Inc. und stellvertretende Direktorin der steAm BAND Association sowie Produzentin eines thematischen Projekts auf der Expo 2025, Osaka, Kansai, Japan (Signature Pavilion "Playground of Life: Jellyfish Pavilion"). Sie engagiert sich in Japan und international in den Bereichen Musik, Mathematik, STEAM-Bildung und Medienkunst. Sie ist davon überzeugt, dass jeder Mensch ein kreatives Potenzial besitzt, unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder Alter. Sie sieht in der spielerischen STEAM-Bildung die Möglichkeit, den Einzelnen bei der Überwindung sozialer und persönlicher Herausforderungen zu unterstützen, indem ihre einzigartigen Interessen und ihre Kreativität gefördert werden, um die Gesellschaft der Zukunft zu gestalten. In Japan wurde Frau Nakajima zur STEM-Botschafterin für Mädchen für das Kabinettsamt ernannt; sie war außerdem Mitglied verschiedener Ausschüsse der Ministerien für Bildung, Kultur, Sport, Wissenschaft und Technologie (MEXT) und verschiedener Regionalregierungen; und sie war Fulbright-Stipendiatin an der New York University Tisch School of the Arts. Ihr wird die besondere Ehre zuteil, als erste Japanerin eine Goldmedaille bei der Internationalen Mathematik-Olympiade zu gewinnen. Sie ist außerdem Mutter eines 18-jährigen Mädchens.Informationen zu Clé de Peau BeautéClé de Peau Beauté, die globale Luxusmarke von Shiseido Co Ltd, wurde 1982 als ultimativer Ausdruck von Eleganz und Wissenschaft gegründet. Clé de Peau Beauté ist der Schlüssel zur Schönheit der Haut. Die Philosophie der Marke ist es, die Kraft der Ausstrahlung durch die Nutzung von Make-up-Technologien und fortschrittlicher Hautpflege aus der ganzen Welt freizusetzen. Clé de Peau Beauté wird seit jeher von einer exquisiten ästhetischen Sensibilität und Intelligenz geleitet und hat seine Produkte mit Modernität, Zauber und Dynamik ausgestattet, um als Branchenführer für eine so bemerkenswerte Ausstrahlung zu sorgen, dass sie von innen heraus strahlt. Erhältlich in 26 Ländern und Regionen weltweit.Clé de Peau Beauté Offizielle Website: https://www.cledepeau-beaute.com/int/powerofradiance-2025.htmlClé de Peau Beauté Offizielles Instagram: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/[1] Global Gender Gap Report 2024https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2024/in-full/benchmarking-gender-gaps-2024-2e5f5cd886/[2] How Japan is encouraging more women into STEMhttps://www.weforum.org/agenda/2023/07/japan-encouraging-women-into-stem/#:~:text=Japan%20ranks%20last%20among%20wealthy,science%2C%20according%20to%20the%20OECD[3] How Japan is encouraging more women into STEMhttps://www.weforum.org/agenda/2023/07/japan-encouraging-women-into-stem/