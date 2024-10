Newark, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Die MiTAC Computing Technology Corporation, ein branchenführender Hersteller von Serverplattformen und Tochtergesellschaft der MiTAC Holdings Corporation (TSE:3706), gab heute die Markteinführung seiner neuen Hochleistungsserver bekannt, die mit den neuesten CPUs der AMD EPYC 9005-Serie und AMD Instinct MI325X-Beschleunigern ausgestattet sind."AMD ist der vertrauenswürdige Anbieter von Rechenzentrumslösungen der Wahl für führende Unternehmen weltweit, unabhängig davon, ob sie KI-Initiativen in Unternehmen ermöglichen, umfangreiche Cloud-Bereitstellungen aufbauen oder kritische Geschäftsanwendungen vor Ort hosten", sagte Ravi Kuppuswamy, Senior-Vizepräsident der Server-Geschäftseinheit von AMD. "Unsere neuesten AMD EPYC-CPUs der 5. Generation bieten die Leistung, Flexibilität und Zuverlässigkeit - mit Kompatibilität im gesamten x86-Rechenzentrums-Ökosystem - um maßgeschneiderte Lösungen zu liefern, die den vielfältigen Anforderungen des modernen Rechenzentrums gerecht werden.""AMD treibt KI-Innovationen in großem Maßstab in verschiedenen Märkten voran", sagte Rick Hwang, Vorstandsvorsitzender der MiTAC Computing Technology Corporation. "Als langjähriger Technologiepartner von AMD freuen wir uns, unseren neuen KI-Server auf den Markt zu bringen, der mit den neuesten AMD EPYC 9005-Prozessoren und AMD Instinct MI325X-Beschleunigern ausgestattet ist. Gemeinsam zeigen wir die transformative Wirkung von KI in allen Branchen."AMD EPYC 9005-Prozessoren: Sofort einsatzbereite Leistung und führende Dichte für die wachsenden Anforderungen von KI-gestützten, geschäftskritischen Rechenzentrums-WorkloadsAMD EPYC-Prozessoren der Serie 9005 sind die neueste Generation der leistungsstarken und effizienten AMD EPYC-Prozessorfamilie für Server, die bereits Hunderte von Leistungs- und Effizienzweltrekorden aufgestellt haben. Die Weiterentwicklung der Prozessorfamilie EPYC 9005 wird durch die bahnbrechende, leistungsstarke und hocheffiziente "Zen 5"-Kernarchitektur und fortschrittliche Mikroprozessor-Prozesstechnologien ermöglicht, um den Anforderungen des modernen KI-fähigen Rechenzentrums besser gerecht zu werden. Die komplette Prozessorreihe umfasst eine Vielzahl von Kernzahlen (bis zu 192 Kerne, 384 Threads pro CPU), Frequenzen (bis zu 5 GHz), Cache-Kapazitäten, Energieeffizienzstufen und wettbewerbsfähigen Kostenpunkten - alles ergänzt durch die vertraute x86-Softwarekompatibilität, die es CPU-basierten Servern der AMD EPYC 9005-Serie ermöglicht, nahezu alle geschäftlichen Anforderungen problemlos zu unterstützen.Kunden von MiTAC Computing erleben eine optimierte Leistung und Dichte mit AMD EPYC-CPUs der 5. GenerationMit AMD EPYC-CPUs der Serie 9005 als Herzstück sind die neuen Server von MiTAC Computing für KI-gesteuerte, intensive Workloads konzipiert. Sie bieten eine sofort einsatzbereite Leistung und Effizienz, sodass Benutzer den steigenden Anforderungen gerecht werden können, während gleichzeitig der Platz- und Energieverbrauch minimiert wird.Für KI/HPC-Produkte stellt MiTAC Computing drei Modelle vor. Der MiTAC TYAN TN85-B8261 ist ein Dual-Socket-GPU-Server mit einem Standard-Formfaktor von 2 HE, der speziell für HPC und Deep Learning entwickelt wurde. Er unterstützt bis zu vier Dual-Slot-GPU-Karten, 24 DDR5-RDIMM-Steckplätze und acht 2,5-Zoll-Hot-Swap-NVMe-U.2-Laufwerksschächte. Als nächstes folgt der 4U Single-Socket GPU-Server, der MiTAC TYAN FT65T-B8050. Dieses Modell bietet Platz für bis zu zwei Hochleistungs-GPU-Karten, verfügt über acht DDR5-RDIMM-Steckplätze und umfasst acht 3,5-Zoll-SATA- und zwei 2,5-Zoll-NVMe-U.2-Hot-Swap-Laufwerksschächte. Der MiTAC G8825Z5 schließlich ist ein 8U-Dual-Socket-Server, der die brandneuen AMD Instinct MI325X GPU-Beschleuniger unterstützt. Er bietet außerdem acht 2,5-Zoll-Hot-Swap-U.2-Laufwerksschächte und unterstützt bis zu 4 TB DDR5 6000-Speicher, was ihn ideal für große KI- und HPC-Infrastrukturen macht.Außerdem gibt es zwei 2U-Modelle für Cloud-Speicher: MiTAC TYAN TS70-B8056 und TS70A-B8056. Das Modell TS70-B8056 verfügt über zwölf vordere 3,5-Zoll-Laufwerkseinschübe und zwei hintere 2,5-Zoll-Hot-Swap-NVMe-U.2-Einschübe, während das Modell TS70A-B8056, das für hohe IOPS ausgelegt ist, über 26 2,5-Zoll-Hot-Swap-NVMe-U.2-Einschübe verfügt.Ebenfalls erhältlich ist der effiziente und platzsparende MiTAC TYAN GC68C-B8056, ein 1U-Cloud-Server mit einem Sockel, der mit 24 DDR5-registrierten DIMM-Steckplätzen und zwölf werkzeuglosen 2,5-Zoll-NVMe-U.2-Hot-Swap-Laufwerksschächten ausgestattet ist. Außerdem stellt MiTAC Computing zwei Single-Socket-Motherboards vor: das kompakte MiTAC TYAN S8050 und das rack-optimierten MiTAC TYAN S8056.Informationen zu MiTAC Computing Technology CorporationMiTAC Computing Technology Corporation, eine Tochtergesellschaft von MiTAC Holdings Corp. (TSE:3706), ist auf Cloud-, KI/HPC- und Edge-Computing-Lösungen spezialisiert und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Design und Fertigung. Mit einem starken Fokus auf große Rechenzentren bietet MiTAC flexible und maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Systeme und Anwendungen. Unsere Produktpalette umfasst TYAN-Server, ORAN-Server, Hochleistungs-KI-Server und andere Produkte für Rechenzentren.Ursprünglich betrieb MiTAC das Servergeschäft unter der Marke TYAN und begann im Juli 2023 mit dem Verkauf von Intel DSG-Serverprodukten unter der Marke MiTAC. Ab Oktober 2024 haben wir die Marken TYAN und MiTAC integriert, um unseren Betrieb zu rationalisieren und das Markenmanagement zu verbessern. MiTAC dient nun als alleiniger Markenname für alle unsere Produkte.Website der MiTAC Computing Technology Corporation:http://www.mitaccomputing.com/AMD, das AMD-Pfeillogo, AMD Instinct, EPYC und deren Kombinationen sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere Namen dienen ausschließlich Informationszwecken und können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2527641/2024_AMD_EPYC_9005_Launch__PR.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mitac-computing-nutzt-die-neuesten-amd-technologien-fur-unternehmen-und-bietet-fuhrende-leistung-und-dichte-fur-ki-gesteuerte-rechenzentrums-workloads-302273567.htmlPressekontakt:Veronica Wu,veronica.wu@mitaccomputing.com,TEL: +886 3 327 5988 #2840Original-Content von: MiTAC Computing Technology Corporation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163361/5884178