FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax könnte nach seiner verlustbringenden Vorwoche am Freitag wieder einen Wochengewinn einfahren. Indikationen deuten auf einen Start knapp im Plus hin, mit dem der Wochengewinn auf knapp 0,6 Prozent anwachsen sollte. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 19.228 Punkte.

Am Vortag waren von den US-Inflationszahlen nicht die großen Impulse gekommen, die den deutschen Leitindex aus seinem neutralen Bereich zwischen dem Rekordhoch aus dem September und der psychologisch wichtigen Unterstützung bei 19.000 Zählern befördern konnten. Am Freitag wird nun in den USA die Berichtssaison eingeläutet, die in den nächsten Wochen zeigen sollte, wie es um die internationale Wirtschaft bestellt ist. Mit JPMorgan und Wells Fargo lassen sich die ersten US-Banken in die Bücher schauen.

"Jetzt müssen die Unternehmen zeigen, dass das neue Allzeithoch des S&P 500 auch von steigenden Gewinnen unterlegt ist", schrieb am Morgen der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners mit Blick auf den jüngsten Rekord des marktbreiten US-Index. Maßgeblich für die jüngsten Gewinne war zuletzt auch die Hoffnung auf Impulse aus China, wo am Samstag auf weitere Details zum geplanten Konjunkturprogramm gewartet werde./tih/zb