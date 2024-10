© Foto: microstrategy - microstrategy.com



Während Bitcoin seit März seitwärts läuft, erreicht der Bitcoin-Proxy MicroStrategy den höchsten Stand seit 2019.Rob Ginsberg, Stratege von Wolfe Research, sieht in MicroStrategy große Chancen: Ich liebe die Aussichten auf einen Ausbruch und weitere Kursgewinne. Allerdings sei die Aktie kurzfristig überkauft, weshalb er eine Absicherung in Bitcoin vorschlägt "Das fehlende Interesse an dieser einst gehypten Anlageklasse hat uns zu einer defensiveren Strategie bewogen", erklärt Ginsberg. Viele Kryptoaktien hätten sich ähnlich entwickelt, doch MicroStrategy sei eine Ausnahme. Die Aktie hat in den vergangenen Wochen wieder Höchststände erreicht und steht im Vergleich zu Bitcoin auf dem höchsten …