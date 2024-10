The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.10.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.10.2024ISIN NameXS2058731717 SHINHAN BK 19/24 MTNFR0013286838 BANQUE POSTALE 17-24 MTNUS748149AH49 QUEBEC PROV. 14/24PTCPEJOM0004 INFRAESTR.DE PORTUG.09-24XS1691909920 MIZUHO FINL GRP 17/24 MTNUS45950KCR95 INTL FIN. CORP. 19/24 MTNUS83368TAU25 STE GENERALE 19/24 MTNXS1699636574 LLOYDS BKG GRP 17/24 MTNXS2065581212 BNG BK 19/24 MTNXS2065660511 DEXIA SA 19/24 MTN REGSFR0128379445 FRANKREICH 24/24 ZODE000BU0E105 BRD USCHAT.AUSG.23/11