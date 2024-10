The following instruments on XETRA do have their first trading 11.10.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 11.10.2024Anleihen1 XS2919214937 Gatwick Funding Ltd.2 XS2914525154 Sharjah Sukuk Programme Ltd.3 BE0390160266 bpost S.A.4 BE0390161272 bpost S.A.5 XS2879056534 Ecobank Transnational Inc.6 XS2920590192 Nidda Healthcare Holding GmbH7 FR0128690718 Frankreich, Republik8 XS2919279633 ASB Bank Ltd.9 DE000A3H25U4 Baden-Württemberg, Land10 FR001400T9Q9 Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]11 BE0390162288 Flämische Gemeinschaft12 DE000A383P48 Kreditanstalt für Wiederaufbau13 XS2920589699 Nidda Healthcare Holding GmbH14 US78017FZT38 Royal Bank of Canada15 US78017FZS54 Royal Bank of Canada16 US78017FZQ98 Royal Bank of Canada17 DE000HLB44W7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 DE000A3SJZ27 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen19 DE000A3SJZ35 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen