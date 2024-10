Der DAX könnte nach seiner verlustbringenden Vorwoche am Freitag wieder einen Wochengewinn einfahren. Indikationen deuten auf einen Start knapp im Plus hin. Am Nachmittag wird nun in den USA die Berichtssaison eingeläutet, die in den nächsten Wochen zeigen sollte, wie es um die internationale Wirtschaft und die einzelnen Konzerne bestellt ist. Mit JPMorgan und Wells Fargo lassen sich später die ersten US-Banken in die Bücher schauen. "Jetzt müssen die Unternehmen zeigen, dass das neue Allzeithoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...