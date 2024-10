DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NICHT ZUR VERTEILUNG AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

10. Oktober 2024 - Vancouver, B.C. / IRW-Press / - Greenridge Exploration Inc. ("Greenridge" oder das "Unternehmen") (CSE: GXP | OTC: GXPLF | FWB: HW3), meldet, dass das Unternehmen im Nachgang zu seiner Pressemitteilung vom 2. Oktober 2024 die zweite Tranche seiner nicht über einen Broker vermittelten Privatplatzierung von Flow-Through-Einheiten (jeweils eine "FT-Einheit") für einen gesamten Bruttoerlös in dieser zweiten Tranche von 1.503.128 $ abgeschlossen hat (das "Emissionsangebot"). Das Unternehmen gab 1.708.100 FT-Einheiten zu einem Preis von 0,88 $ pro FT-Einheit aus, wobei jede FT-Einheit aus einer (1) Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Stammaktie"), die gemäß dem Income Tax Act (Kanada) auf Flow-Through-Basis ausgegeben wurde (jeweils eine "FT-Aktie"), und einem halben Warrant zum Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Warrant, ein "Warrant") bestand. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber während eines Zeitraums von 36 Monaten ab dem Ausgabedatum zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 1,15 $.

Das Unternehmen wird den Bruttoerlös aus dem Verkauf der FT-Aktien für die Tätigung zulässiger "kanadischer Explorationsaufwendungen" verwenden, die als "Flow-Through-Bergbauaufwendungen" im Sinne des Income Tax Act (Kanada) für die Projekte des Unternehmens in Kanada zuschussberechtigt sind (die "zuschussberechtigten Aufwendungen"). Alle zuschussberechtigten Aufwendungen werden mit Wirkung zum 31. Dezember 2024 zugunsten der Zeichner der Flow-Through-Einheiten abgetreten.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der zweiten Tranche wurde eine Vermittlungsprovision in bar in Höhe von insgesamt 45.093,84 $ gezahlt. Alle Wertpapiere, die im Zusammenhang mit dem Emissionsangebot ausgegeben wurden, unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Die gemäß dieser Pressemitteilung ausgegebenen Wertpapiere wurden bzw. werden nicht gemäß dem Securities Act der Vereinigten Staaten von 1933 in der jeweils geltenden Fassung registriert und dürfen ohne US-Registrierung bzw. ohne gültige Freistellung von den US-Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten bzw. an oder auf Rechnung oder zugunsten von US-Personen nicht angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf der Wertpapiere dar noch werden die Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in anderen Rechtssystemen verkauft, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wären.

1 Quelle: 1978 Assessment Report (Nummer 81075) von Pan Ocean Oil Ltd.

Über Greenridge Exploration Inc.

Greenridge Exploration Inc. (CSE: GXP | OTC: GXPLF | FWB: HW3) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung wichtiger Mineralprojekte in Nordamerika Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Das Uranprojekt Carpenter Lake erstreckt sich über 7 Mineralclaims mit 13.387 Hektar Grundfläche im Bereich der Cable Bay Shear Zone im Athabasca-Becken und das Unternehmen bemüht sich um die Erprobung mehrerer vorrangiger Ziele zur Weiterentwicklung des Projekts. Das unternehmenseigene Uranprojekt Nut Lake im Thelon-Becken war Gegenstand historischer Bohrungen, die bis zu 9 Fuß mit 0,69 % U3O8 durchteuften, einschließlich 4,90 % U3O8 über 1 Fuß in 8 Fuß Tiefe1.

Das unternehmenseigene Kupferprojekt Weyman im Südosten von British Columbia befindet sich auf dem südlichen Teil der berühmten Quesnel Terrance. Das Unternehmen steht unter der Leitung eines erfahrenen Managementteams und Board of Directors, die über beträchtliche Erfahrung in der Kapitalbeschaffung und dem Ausbau von Bergbauprojekten verfügen Die Uranprojekte Snook und Ranger Lake mit einer Fläche von 4.899 Hektar bzw. 20.782 Hektar befinden sich im Westen Ontarios und weisen mehrere frühere Uranvorkommen auf beiden Projekten auf.

Im Name des Board of Directors

Russell Starr

Chief Executive Officer, Direktor

Telefon: +1 (778) 897-3388

Email: info@greenridge-exploration.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich zukünftiger Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, einschließlich Aussagen bezüglich der risikoarmen Möglichkeit durch den Projekterwerb, des Unternehmens, des Aufbaus eines starken Batteriemetallportfolios mit risikoarmen Möglichkeiten, die sich positiv auf das Unternehmen und seine Aktionäre auswirken, und die Vorlage eines ersten Arbeitsplans durch das Unternehmen, sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über das Angebot und die beabsichtigte Verwendung der daraus resultierenden Erlöse. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens wider, die auf den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derer, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetze gefordert.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

