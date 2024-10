NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Puma SE mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Neutral" belassen. Vor den Quartalszahlen des Sportwarenherstellers am 6. November habe sie ihre Schätzungen an die jüngsten Branchentrends, unternehmensspezifische Daten, Vorab-Zusammenfassungen des Unternehmens zu den jüngsten Entwicklungen ("Aide Memoire") und die Erkenntnisse aus Gesprächen mit dem Investor-Relations-Team angepasst, schrieb Analystin Olivia Townsend in ihrem am Freitag vorliegenden Ausblick. Die Branche sollte solide Nachfragetrends zeigen und die Verbesserung der Lage in Nordamerika die China-Schwäche kompensieren. Die Quartalsziele von Puma erschienen erreichbar./gl/ag



ISIN: DE0006969603

