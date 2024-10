Emittent / Herausgeber: Pro BoutiquenFonds GmbH / Schlagwort(e): Fonds

Verleihung der Boutiquen Awards 2024 im Jügelhaus in Frankfurt am Main Frankfurt, 11. Oktober 2024 - Am 10. Oktober 2024 fand die prestigeträchtige Verleihung der Boutiquen Awards bereits zum vierten Mal statt, diesmal im historischen Jügelhaus in Frankfurt am Main. Mit über 250 Teilnehmern aus der gesamten Fondsbranche war die Veranstaltung ein voller Erfolg und bestätigte die wachsende Bedeutung dieser Auszeichnungen für unabhängige Assetmanager. Die Galaveranstaltung ist zu einem festen Bestandteil der Fondslandschaft geworden. Auch in diesem Jahr wurden in insgesamt zehn Kategorien Preise verliehen, darunter Aktien, Renten, Multi-Asset-Strategien (defensiv, ausgewogen, offensiv), Liquid Alternatives, Top Innovation, Best Newcomer, Anlegerkommunikation und Nachhaltigkeit. Besonders hervorgehoben wurde dieses Jahr die Verleihung eines neuen Sonderpreises: Die Auszeichnung zur "Fondsboutiquen-Persönlichkeit" ehrte eine herausragende Persönlichkeit, die sich durch besonderen Einsatz und Innovation in der Branche auszeichnete. Die Awards sind speziell auf Investmentfonds kleiner, unabhängiger Assetmanager zugeschnitten, die nicht nur durch ihre außergewöhnliche Wertentwicklung, sondern auch durch ihre kreativen und benchmarkunabhängigen Strategien glänzen. Die prämierten Fondsboutiquen hatten sich in einem umfangreichen Bewertungsverfahren von ihren Mitbewerbern abgehoben und überzeugten durch ihren unternehmerischen Geist. Die Veranstaltung bot auch in diesem Jahr eine Bühne, um die Leistungen von Fondsboutiquen ins Rampenlicht zu rücken und deren Bedeutung für die Branche zu unterstreichen. Die Verleihung trägt dazu bei, diese Manager und ihre innovativen Ansätze sichtbarer zu machen und die Vielfalt der Fondslandschaft zu fördern. Der Termin für die nächste Verleihung der Boutiquen Awards steht bereits fest: Am 9. Oktober 2025 wird die Veranstaltung erneut ein Höhepunkt der Fondsbranche sein. Award Gewinner und Botschafter der Veranstaltung (Julia Reisinger Fotografie)

Über die Boutiquen Awards:

Die Boutiquen Awards werden seit 2021 von Mein Geld Medien Gruppe, AECON Fondsmarketing und Pro BoutiquenFonds GmbH verliehen. Sie zeichnen Investmentfonds von unabhängigen Assetmanagern aus und rücken deren kreative und benchmarkferne Strategien ins öffentliche Interesse. Ziel ist es, die Leistungen von Fondsboutiquen zu würdigen und ihre Sichtbarkeit in der Branche zu erhöhen.





Nachstehend die Liste der Preisträger in den zehn Kategorien sowie die Zusammensetzung der Jury:



Preisvergabe an den jeweiligen Fonds

Kategorie Aktien: MYRA US Equity Funds (ALPS Family Office)

Kategorie Renten: nordIX European Consumer Credit Fonds (nordIX AG)

Kategorie Multi Asset defensiv: PSV Konservativ ESG (PSV Fondsberatung GmbH)

Kategorie Multi Asset ausgewogen: Oberbanscheidt Global Flexibel UI (Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltungs GmbH)

Kategorie Multi Asset offensiv: GAP Portfolio UI (GAP Vermögensverwaltung GmbH)

Kategorie Liquid Alternatives: Athena UI (LeanVal Asset Management AG)

Kategorie Top Innovation: neXDos US Buyout Style



Preisvergabe an die jeweilige Gesellschaft

Kategorie Best Newcomer: Köhn & Kerkhoff GmbH

Kategorie Anlegerkommunikation: Wagner & Florack AG

Kategorie Nachhaltigkeit: avesco Sustainable Finance AG



Sonderpreis der Jury

Kategorie Fondsboutiquen-Persönlichkeit: Eckhard Sauren



Hier die komplette Liste aller Nominierten und der Preisträger der verschiedenen Kategorien: Link



Jury:

Jürgen Dumschat, AECON Fondsmarketing GmbH

Michael Gillessen, Pro BoutiquenFonds GmbH

Detlef Glow, Refinitiv Lipper London Stock Exchange Group

Isabelle Hägewald, Mein Geld Medien Gruppe

Sascha Hinkel, Deka Vermögensmanagement GmbH

Roland Kölsch, F.I.R.S.T. e.V.

Christian Stadtmüller, HQ Trust GmbH



