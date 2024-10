LONDON (dpa-AFX) - Die britische Wirtschaft hat nach einer Phase der Stagnation wieder etwas Fahrt aufgenommen. Im August legte die Wirtschaftsleistung im Monatsvergleich um 0,2 Prozent zu, wie das Statistikamt ONS am Freitag in London mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit diesem Wachstum gerechnet. Zuvor hatte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der zweitgrößten Volkswirtschaft in Europa in den Monaten Juni und Juli jeweils im Monatsvergleich stagniert.

In den drei Monaten bis August wuchs die Wirtschaftsleistung daher ebenfalls um 0,2 Prozent im Vergleich zu den drei Monaten bis Mai, wie es weiter in der Mitteilung hieß. In dem für die britische Wirtschaft wichtigen Dienstleistungsbereich verzeichnete das Statistikamt im August einen leichten Zuwachs um 0,1 Prozent. Im Bausektor lief es besser: Hier meldete das Statistikamt einen Anstieg um 0,4 Prozent im Monatsvergleich.

Besser als erwartet entwickelte sich die britische Industrieproduktion. Diese legte im August um 0,5 Prozent im Monatsvergleich zu. Hier war nur ein Zuwachs um 0,2 Prozent erwartet worden. Im Juli war die Fertigung um revidiert 0,7 Prozent gesunken./jkr/stk