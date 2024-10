Der Dax sucht immer noch seine Richtung. Damit es weiter nach oben geht, muss er die wegweisende Hürde bei 19.250/270 Punkten überwinden, an der er am Vortag gescheitert war. Neue US-Inflationsdaten dämpften am Donnerstag die Zinseuphorie an den Aktienmärkten und sorgten für einen Rücksetzer. Die Inflationszahlen lagen durch die Bank über den Schätzungen der Analysten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...