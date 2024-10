Nachdem Regierung und Notenbank in China zahlreiche Stimulus-Maßnahmen zur Erreichung des in Peking gewünschten Wachstumsziels vollzogen hatten, sauste der Hang Seng China Enterprises Index wie eine Rakete höher. Jetzt sehen wir: Mit dem Antrieb stimmt was nicht.

Den vollständigen Artikel lesen ...